"Тільки робота на результат": Зеленський пригрозив українським чиновникам (відео)

Президент закликав чиновників працювати на результат щодня

У неділю, 28 серпня, на 186-й день повномасштабного вторгнення рф президент України Володимир Зеленський звернувся до українських чиновників.

Про це повідомляє Офіс президента України на своєму офіційному YouTube-каналі. Крім того, глава держави згадав про День Донецька та День шахтаря.

"Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію й загибель.

А Україна повернеться. Обов’язково. Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити в безпеці й щасливо. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу і Приазовʼя, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією – на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. І обовʼязково – в Криму", — заявив Зеленський.

Наприкінці свого традиційного відеозвернення президент нагадав українським чиновникам, що вони мають працювати на результат щодня.

"Кожен день кожен державний посадовець має показувати результат у зоні своєї відповідальності. Тільки робота на результат дає право обіймати державну посаду. Це мають пам’ятати всі, кого наділили владою", — додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Нагадаємо, на День Незалежності Зеленський розповів про черговий жахливий злочин росіян.