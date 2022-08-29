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Імітували "відповідь" на свій обстріл: у Зеленського прокоментували діїрРосії в Енергодарі

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
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Обстріл Енергодару російськими військами Новина оновлена 29 серпня 2022, 01:20
Обстріл Енергодару російськими військами

Росія — держава-спонсор тероризму, яка намагається шантажувати весь світ, вважають в Офісі президента

Військові путіна продовжують здійснювати провокації в захопленому ними Енергодарі: так, увечері в неділю, 28 серпня, місто було обстріляне армією росії. У цьому впевнений голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Свою думку він виклав у Telegram.

Обстріл Енергодару росією

"Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують і намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець і імітують "відповідь" по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. росія — держава-спонсор тероризму. Ядерний шантаж не повинен залишатися без відповіді", — сказав він.

Обстріл російськими військовими Енергодару

Коментар голови ВП був викликаний тим, що ввечері в неділю мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив про обстріл житлових районів міста. При цьому він наголосив, що, за словами місцевих жителів, обстріл проводився самими окупантами. Метою цього було звинуватити в обстрілі ЗСУ.

Як відомо, Енергодар із початку березня перебуває під окупацією. Також із цього місяця захоплена росією і Запорізька АЕС. Путінські війська неодноразово обстрілювали територію станції та навіть пошкодили низку об’єктів. Крім того, 25 серпня станція вперше виявилася знеструмленою. Такі дії росіян на ЗАЕС Україна називає ядерним тероризмом.

Теги:
#Пожежа #Обстріл #Енергодар #ОП #Андрій Єрмак