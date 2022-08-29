Імітували "відповідь" на свій обстріл: у Зеленського прокоментували діїрРосії в Енергодарі

Росія — держава-спонсор тероризму, яка намагається шантажувати весь світ, вважають в Офісі президента

Військові путіна продовжують здійснювати провокації в захопленому ними Енергодарі: так, увечері в неділю, 28 серпня, місто було обстріляне армією росії. У цьому впевнений голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Свою думку він виклав у Telegram.

Обстріл Енергодару росією

"Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують і намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець і імітують "відповідь" по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. росія — держава-спонсор тероризму. Ядерний шантаж не повинен залишатися без відповіді", — сказав він.

Обстріл російськими військовими Енергодару

Коментар голови ВП був викликаний тим, що ввечері в неділю мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив про обстріл житлових районів міста. При цьому він наголосив, що, за словами місцевих жителів, обстріл проводився самими окупантами. Метою цього було звинуватити в обстрілі ЗСУ.

Як відомо, Енергодар із початку березня перебуває під окупацією. Також із цього місяця захоплена росією і Запорізька АЕС. Путінські війська неодноразово обстрілювали територію станції та навіть пошкодили низку об’єктів. Крім того, 25 серпня станція вперше виявилася знеструмленою. Такі дії росіян на ЗАЕС Україна називає ядерним тероризмом.