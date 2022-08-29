На Херсонщині пролунали вибухи: що відомо

Спалахи та роботу ППО помітили у Новій Каховці, а також біля Антонівського мосту

Поточна ніч виявилася "гарячою" не лише для мешканців окупованого Енергодару, а й для кількох населених пунктів Херсонської області.

Щоправда, у цьому випадку вогонь вели, швидше за все, українські сили, а з боку окупантів відповідало ППО.

Обстріли у Каховському районі

Так, "бавовна" була помічена поблизу Нової Каховки, а також, попередньо, біля Антонівського мосту під Херсоном.

Вибухи біля Антонівського мосту

Що саме сталося в кожному випадку, поки не зрозуміло, офіційна інформація з’явиться, швидше за все, тільки вранці.

Водночас у соціальних мережах повідомляють, що у селищі Любимівка Каховського району на дахи людей падали уламки.

У Любимівці уламки падають на дахи

Нагадаємо, що 28 серпня ввечері повідомлялося про "бавовну" в Севастополі, але цілком можливо, що путіністи обстріляли себе самі.