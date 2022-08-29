росія намагається наступати в Харківській та Донецькій областях: свіжі карти боїв в Україні

росія не знижує інтенсивність обстрілів міст України та позицій військових

Російські окупанти продовжують атакувати українські міста та позиції військових. Наступ велося на північний захід від Слов’янська, з південного сходу від Бахмута, на захід від Донецька, а також на північ від Харкова.

Згідно з наявними даними, у Запорізькій та Херсонській областях наступу окупантів не відзначено. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що окуповані території дедалі активніше намагаються підігнати під російські стандарти, зокрема у питаннях освіти.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські окупанти атакували в районі Довгенького та Богородичного на лінії Ізюм-Слов’янськ. Аналітики ISW геолокували кадри, що підтверджують, що ворог не зміг форсувати Сіверський Донець і рухатися на Слов’янськ із півночі. Сіверськ, як і багато інших міст на лінії фронту під вогнем. На південний схід від Бахмута окупанти наступали в районі Кодеми, Вершини, Зайцево, Веселої Долини та Семигір’я.

На захід і на південний захід від окупованого Донецька атаку росіян відбили у районі Первомайського та Павлівки. На вугледарському напрямку ворог активно обстрілює з артилерії, за повідомленнями окупантів, Мар’їнка може стати можливим напрямом наступу найближчим часом.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти намагалися атакувати північ від Харкова в районі Світличного (близько 42 км від обласного центру). Напад був безуспішним. Обстріл Харкова та населених пунктів на північ і північний схід від міста триває.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Як зазначають аналітики, повідомлення про російський наступ у Херсонській та Запорізькій області не було. Окупанти продовжують атакувати авіацією українські позиції над річкою Інгулець на північному заході області. Українські сили своєю чергою завдають ударів по російських командних пунктах, складах та лініях зв’язку. Зазначається, що було порушено сполучення окупантів над річкою Інгулець через Дарівський міст. Крім цього "голосно" було у Новій Каховці, Херсоні, Любимівці, Дудчанах, Давидовому Броді та інших окупованих населених пунктах.

Ворог намагається налагодити переправу через Дніпро після пошкодження мостів. Вони також продовжують обстрілювати територію сусідніх областей.

Карта боїв на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", на півдні українські військові знищили безліч різної техніки окупантів. Також відзначені ймовірні втрати серед колаборантів — повідомляється про смерть нардепа-зрадника.