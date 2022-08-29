У Зеленського прокоментували інформацію про великий контрнаступ ЗСУ

При цьому в ОП закликають перевіряти інформацію по Херсону на правдивість

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на тлі переходу ЗСУ до контрнаступу у Херсонській області закликав українців уникати коментарів та поширення інформації на цю тему до моменту, поки представники Міноборони та Генштабу самі не прозвітують про хід операцій.

Відповідна публікація з'явилася у понеділок, 29 серпня, у Telegram-каналі члена Офісу президента.

Подоляк наголосив, що важливо у цей момент не маніпулювати та не спекулювати на тему військових операцій на Херсонщині. До цього він закликав політиків, експертів та лідерів суспільної думки.

"Бажання продемонструвати свою "обізнаність", дотичність до "інсайду" та "хайпанути" на "ситуативі" – природне для будь-якого інформаційного простору. Але війна – це не "контент". Давайте фільтрувати інформацію та професійно працювати з поваги до українських захисників", — закликав радник Єрмака.

З тим же проханням він звернувся до журналістів, наголосивши, що сьогодні та в усі наступні дні слід особливо ретельно перевіряти джерела інформації.

"Безумовно, жодних сумнівів, що наші "відпрацюють" правильно, немає…", — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, що інформацію соцмереж про початок контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку підтвердили представники об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня. При цьому українців попросили зберігати мовчання, аби не нашкодити військовим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, боєздатність окупаційних військ сильно впала після ударів по складах у тилу противника на Херсонщині та Криму.