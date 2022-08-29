При контрнаступі на Херсон ЗСУ звільнили 4 населені пункти — ЗМІ

Окупанти втратили багато солдатів і техніки

Українські військові відкинули російські війська на Херсонському напрямку та звільнили чотири населені пункти біля обласного центру.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерело серед українських військових, операція розпочалася вночі з масованих обстрілів російських позицій і тилів, а основний напрямок удару був на Правдино.

"Ми вдарили по їхній піхоті з "днр" і "лнр", і вони побігли. Російський десант побіг за ними", — сказало джерело видання.

Він зазначив, що в ході ударів ЗСУ було звільнено населені пункти Новодмитрівка, Томіна Балка, Правдино та Архангельське, а оборону окупантів прорвано у трьох місцях.

Крім того, джерело зазначає, що в ході операції було вбито і взято в полон багато окупантів, а також знищено багато військової техніки.

"Побачимо, як далі піде. Наша ціль — Херсон", — сказав він.

Нагадаємо, що інформацію соцмереж про початок контрнаступу ВСУ на Херсонському напрямку підтвердили представники об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня.