У окупантів проблеми: у США прокоментували новини про контратаку ЗСУ на Херсонщині

Окупанти змушені перекидати війська зі східного напрямку на південний

Дії українських захисників, у тому числі й на Херсонському напрямку, вже "вплинули" на військовий потенціал росії.

Як повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому Джона Кірбі, у Вашингтоні вже побачили повідомлення про результати ударів українських сил оборони, але не хоче коментувати конкретні військові операції.

Водночас Кірбі зазначив, що росіянам довелося відтягувати додаткові підрозділи зі східного спрямування, щоб підготуватися до можливого контрнаступу українських військ на півдні.

При цьому представник Білого дому зазначив, що окупанти і так відчувають брак живої сили, а нові повідомлення про контрнаступ ЗСУ зовсім не полегшує їхню ситуацію.

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Як повідомлялося раніше, 29 серпня з’явилася інформація, що українські війська прорвали оборону окупаційних військ на Херсонському напрямку. Хоча в західних ЗМІ вже повідомили про звільнення чотирьох населених пунктів, офіційних даних поки що не так багато.

Втім, інформацію про те, що ЗСУ там проводять операцію проти окупаційних сил, раніше підтвердила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.