Окупанти після невдач на півдні намагаються просунутися на сході: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти продовжують атакувати на Донбасі

Українські військові та офіційні особи зробили низку заяв про початок контрнаступальної операції Сил оборони на півдні України в Херсонській області. Попри заклики дотримуватися тиші у питанні освітлення, в мережі продовжують поширюватися різні версії та припущення. В Інституті вивчення війни зазначають, що через це інформацію найближчим часом буде важко перевіряти. Попри активізацію українських військових, окупанти намагалися штурмувати на північному заході Херсонської області.

Також аналітики зазначають, що ворог намагався просунутися в усіх напрямках, окрім північного сходу Харківщини — там підтверджених атак не було. Зазначається, що по землі окупанти атакували біля Слов’янська, Сіверська, Бахмута, на заході Донеччини та навколо Донецька.

Що ISW відомо про український контрнаступ

Українські офіційні особи заявили про контрнаступальні дії на кількох напрямках та прорив лінії оборони на невказаній ділянці. Громадянських у західній частині Херсонської області закликали евакуюватися чи шукати притулок, повідомляється, що у сусідній Запорізькій області окупанти евакуювали свій госпіталь у Мелітополі. У Росії вже заявили, що контрнаступ був обмеженим і невдалим, а також що масовий контрнаступ був перебільшенням. Зазначається, що такі заяви вказують на те, що росія прагне зберегти видимість військових успіхів в Україні. Аналітики не додали інформацію про ймовірне звільнення чотирьох населених пунктів у Херсонській області, оскільки ця інформація не підтверджена з офіційних джерел. Українські військові тим часом продовжують ліквідувати склади та місця зосередження окупантів здалеку.

Південь України

Штурм росіян на північному заході Херсонської області був безуспішним — ворог намагався просунутися до Потьомкіного. Окупанти також вдень обстріляли Миколаїв із РСЗВ. Також обстріл продовжився вздовж лінії фронту, включаючи Запорізьку та Дніпропетровську.

Карта боїв на півдні

Схід України

Ворог продовжує намагатися наступати на північ від Слов’янська. Безуспішними були атаки окупантів у бік Богородичного та Долини. Росіяни обстрілюють Бражківку, з чого можна зробити висновок про відступ від населеного пункту. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ наголошується, що ворог намагався штурмувати у бік Шнурків, але відступив.

Шнурки на карті

Атакували окупанти і на південний схід від Сіверська, відступивши після спроби просунутися до Івано-Дар’ївки. Також зазначається, що окупанти обстрілювали у районі Тетянівки біля Святогірська. Це показує, що на північний захід від Сіверська росіянам не вдалося просунутися на західний берег Сіверського Дінця.

У районі Бахмута окупанти також продовжують атакувати з боку Кодеми та Зайцеве на південь від Бахмута, під Горлівкою атакував Шуми. У районі Донецька ворог намагався просунутися у бік Першотравневого, Невельського та Мар’їнки. Зазначається, що в районі Пісок точаться бої, українські військові утримують позиції на північно-західній околиці. Окупанти також штурмували у бік Павлівки та Новомихайлівки за останню добу (на південний захід від Мар’їнки, ближче до кордону Запорізької області).

Карта боїв на сході

Харків

Російські війська могли просунутися в межах населеного пункту Уди за 46 км на північ від Харкова, на це вказує геолокація. За даними Генштабу ЗСУ, після вогневої поразки противник відступив на цьому напрямку, про захоплення УД окупанти заявляли раніше. Підтверджених наступів окупантів не зафіксовано, але вони продовжують обстрілювати Харків та населені пункти з півночі та північного сходу від міста.

Карта боїв навколо Харкова

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпропетровській та Запорізькій області окупанти вночі обстріляли міста з РСЗВ та ракетами, включаючи Запоріжжя. Нагадаємо, в область на окуповану ЗАЕС незабаром прибуде місія МАГАТЕ, вони займуться відразу кількома питаннями.