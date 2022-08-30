Україна знищила міць Чорноморського флоту рф: в США розповіли про великий успіх ЗСУ

Військове формування, яке мало стати основою атаки на південь України, тепер здатне тільки оборонятись і намагатись мінімізувати втрати

Американські військові чиновники днями розповіли журналістам, наскільки вражені креативним підходом Збройних Сил України до використання озброєнь, що, зокрема, дозволило потопити флагман Чорноморського флоту росії, ракетний крейсер "Москва" і атакувати військовий аеродром біля кримського міста Саки. Тепер стало відомо, що військові чиновники США констатують – Україна спромоглась звести нанівець всю міць цього формування. Причому як морського його крила, так і авіаційного.

Про це пише видання Politico, яке опитало експертів. За його даними, на початку війни росія розраховувала, що ЧФ, котрий базується в Криму, відіграє велику роль у стримуванні українських сил на півдні та блокуванні портів, буде використаний для ракетних атак, а також стане основою для висадки десанту в Одесі. Але тепер він змушений тримати оборонну позицію, а його кораблі уже декілька місяців перебувають далеко від берега для запобігання атакам.

Помилками, які привели до такого розгрому, співрозмовники видання назвали погане керування військами, застаріле обладнання флоту та зарозумілість росіян, якими ЗСУ дуже добре скористались. Зокрема, провали ЧФ рф призвели до звільнення командувача флотом адмірала Ігоря Осипова. Як наголосив директор програми вивчення росії аналітичного центру CNA з Вірджинії Майкл Кофман, флот продемонстрував відсутність серйозного підходу до підготовки та розміщення сил, а також проводив операції в умовах загрози опору України.

Видання також наводить слова неназваного високопосадовця Міністерства оборони США, який на умовах анонімності заявив, що російські сили набагато вразливіші, ніж вони думали до початку війни. При чому як на суші, так і на морі. Третьою операцією, яка поклала край російському пануванню на Чорному морі біля берегів України видання назвало звільнення острову Зміїний.

Як зазначив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі, свій внесок зробили також втрати росіянами десантних кораблів, які ймовірно мали навіть більший вплив, ніж затоплення крейсера "Москва". На його думку, це послабило здатність росії перекидати війська і техніку навколо Криму морем і змусили росіян більш нерішуче використовувати сучасні десантні кораблі, які вона передала з Північного і Балтійського флотів незадовго до війни.

За словами ще одного західного чиновника, який спілкувався на умовах анонімності, російський флот насправді мало на що здатен. "Острів Зміїний дав їм трохи більше гнучкості, а тепер вони цього позбавлені. Втрата його ще більше знижує їхні тактичні можливості", — зазначив він.

Видання також зазначило, що аналогічний недбалий підхід призвів до краху російських зусиль із завоювання Києва. Тоді елітні сили та частини важкої бронетехніки були відкинуті від столиці, а потім витіснені з Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів півночі Київщини. А халатний підхід до шифрування зв’язку став причиною регулярних ударів ЗСУ по командних пунктах та штабах, що призводило до загибелі вищих офіцерів, зокрема генералів.

Читайте також: Категорія Новини США Чому США не дають України далекобійні ракети ATACMS: у Пентагоні пояснили Заступник міністра оборони США назвав успіхи України у використанні американських боєприпасів неймовірними

За словами західного дипломата, якого цитує видання, українські удари по стаціонарним цілям як на суші, так і на морі певною мірою заморозили конфлікт. Після шести місяців бойових дій росіяни та їхня відмираюча логістична та командна структура спрацювали всупереч початковим амбіціям кремля вести коротку та гостру війну. "Схоже, вони просто намагаються обмежити втрати, а не маневрують і завдають ударів на полі бою і в Чорному морі", — сказав дипломат.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Пентагоні оцінили ефективність ЗСУ у війні проти росії на 12 балів з 10 можливих.