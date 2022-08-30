Росіяни витратили купу дорогих ракет на фальшиві HIMARS: деталі від WP

WP розповіла, як безглуздо росіяни витрачали дорогі ракети "Калібр"

російська федерація здійснювала удари вартісними ракетами "Калібр" по дерев'яних макетах, переплутавши їх з реальними HIMARS.

Як повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на одного з українських чиновників, а також американського дипломата, які згодилися надати відомості виключно на умовах анонімності, бійцями Збройних сил було виготовлено так звані дерев’яні "приманки" для окупантів. Російські безпілотники у своїх об'єктивах сприймали їх як передові американські системи, тож передавали дані про їх місцеперебування ракетоносцям, розташованим у акваторії Чорного моря. В подальшому останні завдавали ударів по псевдохімарсах як по "VIP-цілям".

"Після кількох тижнів у польових умовах приманки "витягли" (з рф — ред.) щонайменше 10 крилатих ракет "Калібр" — початковий успіх, який змусив Україну розширити виробництво копій для ширшого використання", — пояснили співрозмовники.

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Також зазначається, що залучення до бойових дій так званих приманок є однією з провідних тактик, які були застосовані українськими Збройними силами для того, аби дати відсіч російському противнику, який має значно більшу кількість озброєння.

Представник США додав, що удари по нереальних цілях можна частково пояснити тим, що окупанти звітували про знищення набагато більшої кількості HIMARS, ніж в дійсності передавалося Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружня Велика Британія нещодавно передала Україні новий пакет потужного озброєння, кращого за вже відомі своєю точністю у боях з окупантами ракетні системи HIMARS.

Також нагадаємо, що США планують збільшити виробництво HIMARS та снарядів до них, аби допомогти Україні в її протистоянні російській агресії.