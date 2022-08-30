Данілов назвав п'ять речей, завдяки яким Україна переможе росію

Політик відзначив, що українська армія невпинно нарощує якісний потенціал

Сили оборони України протистоять російським окупантам понад пів року, поступово витісняючи їх із захоплених територій та завдаючи непоправних втрат. Героїзм української армії вражає, тому в Раді національної безпеки та оборони дійшли висновку, що наша країна точно переможе у війні за Незалежність.

Таку позицію у вівторок, 30 серпня, висловив секретар РНБО Олексій Данілов у власному Twitter-акаунті. Він назвав п'ять основних відмінностей між Україною та країною-агресором. Саме ці відмінності, на його думку, є вирішальними:

Консолідація навколо українського Національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає. Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія росії знімає зі зберігання стару радянську. Мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а росії – вичерпується. Загальна мобілізація для кремля – шлях до внутрішньої дестабілізації. Українська армія невпинно нарощує якість, а росія поступово втрачає перевагу у кількості. Українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/у і порцію "Глоду".

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про початок активного контрнаступу ЗСУ на Херсон. Ці відомості підтвердили у пресцентрі командування "Південь", але наголосили, що українські війська мають справу з потужними силами окупантів, тому розповсюдження інформації про хід боїв можуть лише зашкодити. Утриматися від коментарів на цю тему закликали й в Офісі президента. Зранку 30 серпня з'явилася інформація про перші успіхи ЗСУ на Херсонщині, зокрема, звільнення чотирьох населених пунктів, але ці дані військове командування відмовилося коментувати.