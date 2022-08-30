Україна готує санкції проти патріарха Кирила та ще 7 ієрархів РПЦ

Обмеження пропонують ввести на 10 років

Влада України невдовзі може запровадити санкції проти Російської православної церкви — зокрема, стосовно патріарха Кирила та 7 інших її представників. Кабмін вже схвалив запропоновані обмеження, тому черга за РНБО та президентом Володимиром Зеленським.

Про це у вівторок, 30 серпня, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у власному Telegram-каналі.

"російська православна церква підтримує війну росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", — аргументував запропоновані санкції голова Мінкультури.

Санкцій проти РПЦ — хто у списку

Україна хоче ввести обмеження терміном на 10 років проти таких ієрархів:

Московського патріарха Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича).

Керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича).

Заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ протоієрея Миколи Балашова.

Митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича).

Архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича).

Протоієрея РПЦ, письменника, проповідника та педагога Владімірова Артемія Володимировича.

Митрофорного протоієрея РПЦ, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича.

Російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Осипова Олексія Ілліча.

Які обмеження введуть проти представників РПЦ

Запропонованими санкціями передбачається — блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що митрополит російської церкви Леонід (Горбачов) порадувався знущанням з полонених українців. Також з'ясувалося, російських окупантів, які чинили звірства у Бучі (Київська область) "благословили" на вбивство українців ієрархи РПЦ. При цьому ідеологами війни є багато російських церковників, а не тільки патріарх Кирило.