Україна готує санкції проти патріарха Кирила та ще 7 ієрархів РПЦ
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Обмеження пропонують ввести на 10 років
Влада України невдовзі може запровадити санкції проти Російської православної церкви — зокрема, стосовно патріарха Кирила та 7 інших її представників. Кабмін вже схвалив запропоновані обмеження, тому черга за РНБО та президентом Володимиром Зеленським.
Про це у вівторок, 30 серпня, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у власному Telegram-каналі.
"російська православна церква підтримує війну росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", — аргументував запропоновані санкції голова Мінкультури.
Санкцій проти РПЦ — хто у списку
Україна хоче ввести обмеження терміном на 10 років проти таких ієрархів:
- Московського патріарха Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича).
- Керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича).
- Заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ протоієрея Миколи Балашова.
- Митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича).
- Архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича).
- Протоієрея РПЦ, письменника, проповідника та педагога Владімірова Артемія Володимировича.
- Митрофорного протоієрея РПЦ, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича.
- Російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Осипова Олексія Ілліча.
Які обмеження введуть проти представників РПЦ
Запропонованими санкціями передбачається — блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що митрополит російської церкви Леонід (Горбачов) порадувався знущанням з полонених українців. Також з'ясувалося, російських окупантів, які чинили звірства у Бучі (Київська область) "благословили" на вбивство українців ієрархи РПЦ. При цьому ідеологами війни є багато російських церковників, а не тільки патріарх Кирило.