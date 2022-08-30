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Україна готує санкції проти патріарха Кирила та ще 7 ієрархів РПЦ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кирило перший у санкційному списку України Новина оновлена 30 серпня 2022, 19:26
Кирило перший у санкційному списку України

Обмеження пропонують ввести на 10 років

Влада України невдовзі може запровадити санкції проти Російської православної церкви — зокрема, стосовно патріарха Кирила та 7 інших її представників. Кабмін вже схвалив запропоновані обмеження, тому черга за РНБО та президентом Володимиром Зеленським.

Про це у вівторок, 30 серпня, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у власному Telegram-каналі.

"російська православна церква підтримує війну росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", — аргументував запропоновані санкції голова Мінкультури.

Санкцій проти РПЦ — хто у списку

Україна хоче ввести обмеження терміном на 10 років проти таких ієрархів:

  • Московського патріарха Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича).
  • Керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича).
  • Заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ протоієрея Миколи Балашова.
  • Митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича).
  • Архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича).
  • Протоієрея РПЦ, письменника, проповідника та педагога Владімірова Артемія Володимировича.
  • Митрофорного протоієрея РПЦ, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича.
  • Російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Осипова Олексія Ілліча.

Які обмеження введуть проти представників РПЦ

Запропонованими санкціями передбачається — блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що митрополит російської церкви Леонід (Горбачов) порадувався знущанням з полонених українців. Також з'ясувалося, російських окупантів, які чинили звірства у Бучі (Київська область) "благословили" на вбивство українців ієрархи РПЦ. При цьому ідеологами війни є багато російських церковників, а не тільки патріарх Кирило.

Теги:
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