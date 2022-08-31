ЗСУ завдали потужних ударів на півдні України: у окупантів великі втрати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 48
Українські захисники "відмінусували" понад сотню окупантів
Збройні сили України за попередню добу завдали серйозних збитків окупантам у південних областях нашої країни.
Як повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь", підрозділи ЗСУ відпрацювали за чотирма пунктами управління ворожих військ, а також за чотирма транспортними артеріями.
Згідно з оприлюдненою інформацією, за день окупанти втратили 117 солдатів та 30 одиниць бойової техніки, серед яких дев’ять танків Т-72.
Крім того, росіяни втратили:
- три РСЗВ "Град";
- САУ "Гіацинт-С";
- САУ "Мста-С";
- 18 одиниць автомобільної та броньованої техніки;
- 4 склади з боєприпасами.
У командуванні наголошують, що ситуація на півдні України "стабільно складна, але контрольована". Також повідомляється, що противник здебільшого деморалізований, але продовжує чинити опір.
Як повідомлялося раніше, напередодні у ЗМІ та соцмережах з’явилася інформація про початок активного контрнаступу ЗСУ на Херсон. Через публічний галас, який піднявся через новину, у ЗСУ змушені були підтвердити ці відомості, але підкреслили, що виток інформації зараз може лише нашкодити українським захисникам.