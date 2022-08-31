Зеленський закликав Євросоюз убити у себе російську пропаганду: подробиці

Президент звернувся до європейців

У середу, 31 серпня, на 189-й день повномасштабного вторгнення рф президент Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу заборонити російське телевізійне мовлення, а також присутність російських пропагандистів на території ЄС.

Про це глава держави заявив у відеозверненні на щорічній конференції Forum 2000 у Празі, повідомляє офіційний сайт президента України. Зеленський вважає, що російські пропагандисти намагаються знищити європейську демократію, а тому цивілізованій Європі потрібні дії, спрямовані на захист від російської пропаганди.

"Досі у європейських країнах можуть працювати російські пропагандисти. Досі у європейських країнах доступне російське телебачення, яке є чи не найбільшим дезінформатором у світі. І проти кого вони працюють, скажіть мені? Що саме вони намагаються зруйнувати чи хоча б дискредитувати найперше? Європейську демократію!

І Європа потребує повного захисту від російської пропаганди. Жоден російський пропагандист не має залишитися на території ЄС. Жоден російський державний телеканал не має працювати на території ЄС", — заявив Зеленський.

Раніше Зеленський розповів, що українські захисники зуміли зруйнувати плани окупантів по захопленню Донбасу. Нагадаємо, президент нещодавно висловився щодо переговорів із рф. Глава держави порівняв росію з алігатором із ненаситним почуттям голоду до всього чужого.