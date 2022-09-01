Видворимо окупантів разом: українські розвідники зробили важливе звернення до кримчан
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ГУР закликають кримчан допомогти у звільненні півострова
Представники Головного управління розвідки України звернулися до жителів анексованого Криму із проханням надати розвідникам "найпопулярніші" місця перебування зрадників, які перейшли на бік росіян.
Відповідну інформацію в четвер, 1 вересня, ГУР оприлюднили у своєму телеграм-каналі, відзначивши, що окупований росіянами півострів відомий своїм осіннім оксамитовим сезоном, та закликали тутешніх жителів у терміновому порядку повідомити розвідникам "найпопулярніші" місця для відвідування колаборантами.
Зокрема у ГУР просять надавати такі дані:
— місцезнаходження пунктів дислокації та по можливості адреси проживання представників окупаційних військ (бажано із геокоординатами),
— адреси, де проживає керівний склад російських військ (бажане геоприв’язування з координатами),
— місця перебування, а також маршрути пересування бойової техніки противника,
— місцезнаходження зрадників, які перейшли на бік росіян, а саме: адресу проживання, місця відвідин, координати, анкетні дані, зокрема ПІБ, посаду, а також місця роботи.
— дані про осіб, які "співчувають" російським загарбникам та інших поплічників окупантів.
"Разом виженемо окупантів з рідної землі! Слава Україні!", — йдеться в тексті публікації ГУР.
Куди передавати інформацію
- Телефон: +380969455341 (Signal, WhatsApp)
- Telegram:
- чат: https://t.me/krymbavovna_chat
- бот: @krymbavovna_bot
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Головному управлінні розвідки розповіли, коли українцям варто очікувати на вирішальний період війни з росією.
Також нагадаємо, як у ГУР оприлюднили одну з ймовірних причин вбивства полонених українців у сумнозвісній Оленівці.