"Жінки зі сталі" запропонували допомогу "Червоному хресту" з військовополоненими: підсумки зустрічі у Києві

Члени родин українських воїнів наголошували на створення гуманітарного конвою

У середу, 31 серпня, у Києві пройшла зустріч родин українських захисників з гендиректором Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Робертом Мардіні. Темою зустрічі стало визволення військовополонених, яких російська сторона утримує в жахливих умовах, або знищує як в Оленівці.

Як повідомили у громадській організації "Жінки зі сталі" (яка об’єднує родичів військовополонених, зниклих безвісти бійців та загиблих при захисті суверенітету України) їх керівник Наталія Зарицька на зустрічі порушила ключове питання: "Що можемо ми, як родичі військовополонених, зробити, щоб посилити МКЧХ, й чим допомогти, щоб у цієї організації з’явилася можливість повною мірою виконувати свою місію?".

Вона наголосила, що світ не може бути бездіяльним і просто спостерігати за катастрофічною ситуацією з українськими військовополоненими, адже цей середньовічний жах треба зупинити.

Крім того, під час зустрічі було обговорено гостру потребу в організації гуманітарного конвою, а також питання доступу до всіх військовополонених, згідно з Женевською конвенцією.

Члени організації наголосили, що Україна повною мірою дотримується норм міжнародного гуманітарного права — російські військовополонені забезпечені усім необхідним, мають гідні умови утримання та повноцінне харчування, на відміну від українських, яких утримує російська сторона.

Своєю чергою голова МКЧХ Роберт Мардіні зазначив, що організація, якою він керує, працює в модальностях приватності, конфіденційності та нерозголошення інформації. При цьому запевнив, що наразі йде розширення штату працівників організації, вони будуть більш ретельно спостерігати за умовами утримання українських військовополонених, як тільки рф надасть доступ до них.

Зазначається, що гендиректор Міжнародного комітету Червоного Хреста приїжджав в Україну, щоб підсумувати результати гуманітарної діяльності організації. Після цього він вирушить з цією ж місією до Москви.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що світова спільнота не забуває про криваву трагедію, котра сталася у в'язниці в Оленівці, що на території окупованої Донеччини. Попри те, що росія продовжує цинічно заперечувати свою причетність до цього воєнного злочину, який забрав життя понад півсотні українських полонених.