"Сусіди згоріли живцем, тому що не встигли спуститися в підвал": мешканка Маріуполя розповіла про "пекло", яке коїться у місті

Сім’ї вдалося втекти з міста на початку травня

Незважаючи на те, що сьогодні навряд чи когось з українців можна здивувати розповіддю про звірства, які окупанти творять у Маріуполі, з кожним днем з’являються все нові й нові жахливі свідчення того, до якої тваринної грані доходять "російські визволителі" у своєму прагненні образити. і навіть позбавити життя наших із вами співгромадян.

Ще одним доказом свавілля окупантів у захопленому ними місті стала розповідь користувачки під ніком "тропічний фрукт", яку вона опублікувала у Twitter.

"Нам казково пощастило вижити, на відміну від, скажімо, наших сусідів по тамбуру — вони не встигли спуститися в підвал і згоріли живцем. Ми чули їх крики, але ніяк допомогти не могли, тому що в будинок було близько 7 прильотів і більша частина поверхів просто впала вниз", — пише дівчина.

За кілька днів до цього у бабусю її близької подруги потрапив снайпер, доки вона розтоплювала мангал під обстрілами. Про це автор розповіді сама дізналася суто випадково: коли прийшла до подруги, у них у дворі просто під вікнами на 1 поверсі стояв дерев’яний хрест із ім’ям убитої.

Ще більш жахливим виглядає описаний дівчиною "класичний" розпорядок дня:

1 ) йдеш до колодязя за водою, проходячи повз гниючих трупів своїх сусідів і свастики на кожній машині;

2) повертаєшся, вариш на багатті крупу з гуманітарки, які вам видала країна, через яку вам потрібно в принципі отримувати гуманітарку;

3) виходиш надвір, щоб хоч трохи подихати повітрям, паралельно бачиш, як худим брудним бабусям дають черствий хліб, знімаючи на відео їх подяки;

4) перед сном сподіваєшся, що чоловіки з південним акцентом і деякі солдати з триколірним прапором на одязі не влаштовуватимуть мортал комбат за техніку з сусіднього підвалу (навіть за фени та блендери).

Також "тропічний фрукт" згадує незвичайний епізод, який допомагає зрозуміти роль Китаю у всій бійні, розв’язаної Росії: в середині квітня до них приїхали китайці, щоб взяти інтерв’ю і видати гуманітарку. Мама автора оповідання відповідала на запитання на кшталт "як ви ставитеся до війни?", "Вам допомагають солдати?" — а ззаду стояли солдати з автоматами. У тому, що саме відповідала бідна жінка, можна не сумніватися — таким чином, ймовірно, створювалася "картинка" для китайського ТБ про те, що на захоплених територіях все добре, і російські військові просто "вистрибують із штанів" задля того, щоб допомогти українцям .

Причина, через яку сім’я не виїжджала з Маріуполя, досить банальна: їхню машину "роздовбали", за словами автора, у перші дні. Евакуаційні автобуси приходили дуже рідко, крім того, потрапити в них можна було тільки через фільтраційний табір.

"Власне, весь процес на прикладі моєї знайомої: відбирають усі речі безповоротно (у неї забрали навіть прокладки), фоткають тебе як зека з різних боків, знімають відбитки пальців, змушують перед купою мужиків знімати ліфчик, щоб вони могли переконатися, що у вас відсутні тату з нац символікою. Докладно розпитують, як ви та ваше оточення ставитеся до ситуації ”, — описує вона те, що відбувалося.

А іноді можуть і побити, як її знайомого — просто за те, що він "здався підозрілим".

На щастя, сім’ї вдалося дістати "спеціальну сімку" та додзвонитися до родичів, які надіслав за ними машину.

Потім довелося проїхати велику кількість блокпостів, і це теж не було "дуже приємним" процесом.

"Вам коли-небудь тицяв гвинтівкою в обличчя двометровий амбал у камуфляжній формі, називаючи нацисткою, при цьому намагаючись доблесно денацифікувати ваш смартфон прямо з рук? Ви пили по одному ковтку на день і їли по шматочку хлібця, щоб довше розтягнути? горіти живцем у підвалі, в якому ховаєтеся, після прокидаючись, від того, що підвал справді палає і треба бігти?» Морально я досі в лютому, сиджу в тамбурі, закриваючи вуха руками, а тато накриває нас з мамою собою, поки бомбять покинутий завод за нашим будинком ", — пише "тропічний фрукт". Після приїзду до Києва родині спочатку допомогли одногрупники дівчини, потім вона почала сама підробляти, але боїться, що життєві реалії змусять сім’ю прийняти жахливе рішення, і батькам прийдеться вирушити назад до " маріупольського пекла".

Нагадаємо, що окупанти у Маріуполі намагаються приховати сліди злочину у драмтеатрі.