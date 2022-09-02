"На пляжі в Криму зустрічаємо ЗСУ": серед українців завірусилося патріотичне відео

Сімейна пара українців порадувала співвітчизників роликом із берега моря

На тлі впевнених заяв української влади про намір повернути всі окуповані агресором території країни та останніх успіхів ЗСУ у знищенні складів та об’єктів росії українці все сильніше чекають повернення Криму.

Зокрема, днями у TikTok стало вірусним патріотичне відео про Крим від користувача @dr.smolenska.

На ньому сімейна пара стоїть на узбережжі в патріотичних головних уборах і говорить українською: "На пляжі в Криму зустрічаємо захід сонця та ЗСУ. До зустрічі! Крим наш, Україна наша, ми переможемо!".

Варто зауважити, що такий ролик із захопленням зустрів україномовний сегмент TikTok, за лічені дні відео зібрало майже 400 тисяч переглядів, понад 60 тисяч лайків, 1,4 тисячі коментарів.

"Молодці!", "Та ви круті!", "Ой клас, ви такі прекрасні", "Наші рідні", "Ми з вами! Нова Каховка теж чекає", "Це круто. Привіт з Бердянська", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Заради справедливості зауважимо, — малоймовірно, що відео насправді зняли в Криму, оскільки поки територію півострова контролюють росіяни, там переслідують українську символіку і позицію, і здійснювати подібні волевиявлення там просто небезпечно для життя. До того ж до цього у профілі автора публікувалися ролики з Івано-Франківська. Однак у будь-якому разі приємно дивитися на такий патріотичний духопідйомний ролик.

Як повідомляв "Телеграф", раніше гімн України та пісня "Вова, є**ш їх бл**ь" грали в Москві.