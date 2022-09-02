Данілов зробив сенсаційну заяву про збитий в Тегерані український Боїнг: подробиці

Авіакатастрофу, що сталась у січні 2020 року секретар РНБО назвав попередженням з боку росії

Збиття українського Боїнга-737 авіакомпанії МАУ біля Тегерана, яке Іран офіційно визнав помилкою своїх сил ППО, насправді було попередженням росіян про можливу агресію після того, як не вдалось протиснути на умовах кремля третій варіант Мінських угод. Таку версію висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук. За словами Данілова, для нього особисто підготовка до ескалації напруження та ймовірної повномасштабної війни в Україні почалась ще у грудні 2019 року. "Після того, як Володимир Олександрович [Зеленський] не погодився на ті умови, які росіяни запропонували в Парижі, умовний, скажімо так, Мінськ-3… Я зрозумів, що буде гаряче. І воно так було", — сказав секретар РНБО.

"Вже через місяць, коли росіяни в Тегерані збили наш літак, я не виключаю, що це було перше повідомлення, якщо так можна сказати", — додав Данілов.

Секретар РНБО мав на увазі зустріч Нормандського формату в Парижі 9 грудня 2019 року, коли Зеленський заручився підтримкою тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона у питанні зміни умов Мінських домовленостей в інтересах Україні, а не кремля. Місяць по тому, 8 січня 2020 року біля Тегерану був збитий літак МАУ, внаслідок чого загинули 176 осіб – всі 9 членів екіпажу та 2 пасажирів були українцями. За офіційною версією розслідування, ракету по літаку помилково випустили бойовики іранського Корпусу вартових Ісламської революції. За даними спецслужб США, постріл було зроблено іранською системою ППО російського виробництва Тор-М1. Версію підтримав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, посилаючись на дані різних західних розвідок.

Як повідомляв "Телеграф", після початку повномасштабної війни в Україні Іран залишився чи не єдиним повноцінним союзником росії. Попри заяви про необхідність припинити бойові дії, Тегеран надає москві допомогу в обходженні санкцій і нещодавно передав російській армії партію ударних безпілотників. За даними ЗМІ, вони виявились дуже неякісними.