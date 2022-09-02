"Бавовна" зруйнувала базу окупантів у Херсоні: загиблих можуть бути сотні (фото)

За деякими даними у будівлі, в яку поцілили ЗСУ, могли перебувати кадировці та офіцери ФСБ

Контрнаступ на Херсон, який офіційно визнали у Міністерстві оборони, триває в умовах секретності. Генштаб не розкриває подробиць про хід операції, лише військові експерти припускають, що сили ЗСУ можуть бути уже зовсім поруч із містом. Непрямо це підтверджують відомості місцевих журналістів про дуже точні удари по об’єктах окупантів. Так у ніч проти 2 вересня, за їхніми даними, влучанням ракети було зруйновано гуртожиток школи поліції, в якому розмістився особовий склад росіян.

Зруйнований гуртожиток школи поліції у Херсоні

Так херсонський журналіст Костянтин Риженко оприлюднив фотографію зруйнованої будівлі гуртожитку по вулиці Кольцова. І уточнив – на базі квартирувались кадировці. На знімку добре видно, що значних пошкоджень зазнали верхні поверхи, частково зірвано дах, а на землі валяється купа цегли. Місцевий телеграм-паблік також уточнив, що у будівлі всього могло знаходитись близько 200 росіян, зокрема офіцери ФСБ.

Риженко також опублікував відео влучання по об’єкту. В ролику добре чутно серію гучних вибухів, які лунали у місті, і видно, як через потужну вибухову хвилю здригається камера.

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Як повідомляв "Телеграф", після прориву першої лінії оборони на Херсонщині для ЗСУ відкрилось вікно можливостей і зараз багато чого залежить від ефективності ударів про логістичних ланцюгах та базах окупантів.