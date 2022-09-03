За лічені дні: завдяки Bayraktar ЗСУ "демілітаризували" техніки росіян на десятки мільйонів доларів

Пошкоджено техніки російського ворога ще на 1,85 мільйонів долар США

Лише за кілька днів парі безпілотник летальних апаратів Bayraktar ТВ-2 вдалося знищити ворожої техніки на загальну суму у 26,5 мільйона доларів. До списку "демілітаризованого" озброєння росіян увійшли 8 танків Т-72, дві САУ "Акація", а також БМП та гаубиці.

Про це у суботу, 3 серпня, повідомили у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗС України, відзначивши, що така значна кількість ворожої техніки була ліквідована українськими захисниками лише за три дні, з 3 серпня по 2 вересня.

"Це 8 од. танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ "Акація" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн)", – пояснили у ЗСУ.

Крім повністю знищеного озброєння російських окупантів, "барактари" уразили п'ять ворожих танків Т-72 та одну БМП. Загальна сума пошкоджень — близько 1,85 мільйона доларів.

Що стосується загальної вартості знищеної та пошкодженої російської техніки, то вона сягнула вражаючої суми у 28,35 мільйона доларів.

"Ефективні турецькі "Байрактари" у вмілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один із апаратів — допомога від дружньої Литви", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як напередодні у небі над Миколаївською областю Збройні сили України збили унікальний російський безпілотник "Картограф". Ця модель є секретною і з початку війни з росією ще у 2014 році, українцям вдалося уразити лише чотири такі БПЛА противника.