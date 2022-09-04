Доказ ядерного тероризму: у мережі з’явилося відео роботи російських РСЗВ із території Запорізької атомної станції

Обстріли велися в безпосередній близькості від енергоблоку

Вночі з 2 на 3 вересня російські реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) вели вогонь з території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), поблизу енергоблоку, що є актом ядерного тероризму.

Відео блюзнірського вчинку окупантів публікує The Insider.

"У кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Зйомка дійсно ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС. знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо ”, — сказано у повідомленні під відео.

Розташування установок реактивного вогню

З проханням оцінити відео видання звернулося до експертів Conflict Intelligence Team (CIT).

Нагадаємо, раніше один із співробітників Запорізької атомної електростанції на умовах анонімності розповів "Телеграфу" про те, що на станції були обстріли з мінометів, десь шість чи сім разів, прилітало до лісу. Також обстрілюється територія самої станції. А перед приїздом місії МАГАТЕ росіяни почали посилено вдавати, що обстріл ведеться українською армією. Для цього вони підкидали хвостовики від мін, щоби створювати видимість, що це все українська сторона.