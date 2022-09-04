Ресторан, школи та лікарні під ударом: ворог жорстоко обстріляв Україну (фото наслідків)

Росіяни підіймали в небо винищувачі, щоб бити по українських містах

За останню добу російські окупанти жорстко обстрілювали прифронтові міста та прилеглі до них населені пункти. Численних руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури Миколаївської, Харківської та Дніпропетровської областей. Росіяни били по населених пунктах ракетами, використовуючи авіацію. На жаль, не обійшлося без жертв та постраждалих. "Телеграф" зібрав все, що відомо, про ворожі прильоти по Україні за останні 24 години.

У Миколаєві пошкоджено три лікарні та цивільні об'єкти

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, місто Миколаїв та область протягом останньої доби росіяни обстрілювали неодноразово — прильоти були по Центральному району самого міста, а також по Миколаївському, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах області. Окупанти використовували для цього авіацію та скидали на цивільну інфраструктуру ракети типу Х-59, С-300, Х-31. Обстріли регіону не обійшлися без масових руйнувань, жертв та постраждалих.

У самому Миколаєві внаслідок удару ракети постраждали приміщення трьох лікувальних закладів. Одне з них — місцева лікарня, де ударною хвилею від російської ракети не тільки повибивало вікна та пошкодило фасад, але й присутні сильні руйнування всередині.

Крім лікарень у Миколаєві постраждало багато приватних будинків та господарчих споруд. Відомо про щонайменше одного постраждалого внаслідок російських атак.

Росіяни активно обстрілювали й інші міста Миколаївської області — у Первомайську ворожі снаряди влучили по житлових будинках, в Очакові — цивільна інфраструктура та будинки, у селі Висунськ Баштанського району внаслідок руйнування будинку загинула одна дитина, ще троє неповнолітніх та одна доросла людина отримали осколкові поранення. У Вознесенську через прильоти загорілося підприємство, але обійшлося без жертв.

Росіяни вдарили по Харкову двома ракетами

У Харкові, за даними голови ОДА Олега Синєгубова, близько півночі пролунали два потужні вибухи. Внаслідок влучання сталася масштабна пожежа в будівлі ресторану, але обійшлося без постраждалих.

Крім того, окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони Харківської області. Внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі на відкритій території.

У Чугуївському районі одна жінка 45 років загинула, а 64-річну госпіталізували з пораненнями. В Ізюмському районі поранення отримав 43-річний чоловік.

Дніпропетровщину обстріляли зі ствольної артилерії

Дніпропетровська область — зокрема, міста Нікополь, Марганець та село Іллінка — також зазнала руйнувань внаслідок обстрілів російських загарбників. Як повідомила місцева влада, Нікополь обстріляли зі ствольної артилерії, внаслідок чого було пошкоджено п'ять приватних будинків, господарчі споруди, лінію електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Марганці пошкоджено приватні об'єкти і транспорт. А в селі обійшлось без руйнувань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поки росіяни б'ють по українських містах, ЗСУ не витрачають часу даремно і продовжують позиційні бої в Херсонській області. А також завдають ударів по скупченнях окупантів та вузлам забезпечення. Бойові дії йдуть на заході та півночі Херсонщини.