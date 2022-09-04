Є причини: генерал пояснив, чому українська ППО не може збити всі ракети росії

До рівня надійності ППО як у країнах НАТО нашій країні ще потрібно "дорасти"

Українські військовослужбовці, які вміло задіюють засоби протиповітряної оборони у боротьбі з російськими ракетами, докладають неймовірних зусиль для знищення більшості цілей. На жаль, поки що не можна сказати "усіх", адже загальна кількість знищених снарядів, що випускаються по Україні, коливається від 50 до 70%. За словами начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-майора Миколи Жирнова, для цього є кілька причин, серед яких — і не найкраща техніка, яка здебільшого складається з радянських розробок.

Про це військовослужбовець розповів в інтерв’ю виданню "Армія Inform", передає "Телеграф". Він підкреслив, що завдяки чудовій та злагодженій роботі ЗСУ більшість російських атак або є провальними, або одразу отримують потужну "відповідь".

Однак поки противник має авіацію і запас ракет, доти Україна буде в небезпеці. При цьому наші захисники роблять все можливе, щоб "закривати небо" мирними жителями. При цьому використовуються засоби ППО — як в авіації, так і зенітних ракетних підрозділах. Але навіть усіх зусиль недостатньо, щоб довести кількість збитих російських ракет до 100%.

"Це пов’язано з об’єктивними причинами — недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів. В основному — це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", — зазначив Микола Жирнов.

При цьому він наголосив, що українські військовослужбовці роблять все можливе, щоб мінімізувати збитки від російських атак на Україну.

Зазначимо, що засоби протиповітряної оборони ЗСУ все ж таки отримують від Заходу, хай і не в надхмарній кількості. Зовсім недавно таким "подарунком" відзначилася Іспанія, яка раніше не планувала давати Україні зброю.

Також "Телеграф" розповідав, що може увійти до нового пакету озброєння від США, анонсованого на День Незалежності України.