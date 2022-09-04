Недосяжні для ППО окупантів – чому неможливо збити снаряди HIMARS

РСЗВ HIMARS стали чудо-зброєю ЗСУ, проти якої окупанти безсилі

Використання високоточної та далекобійної РСЗВ HIMARS фактично переломило ситуацію на передовій, змусивши окупантів, які зазнають нестачі боєприпасів, зупинити просування. Сама ж реактивна система залпового вогню стала для України справжньою чудо-зброєю.

При цьому ні перехопити ракети, ні знищити самі пускові установки окупантам не вдається. І якщо щоб замаскувати установки, ЗСУ роблять дерев’яні макети, за якими росіяни б’ють дорогими ракетами, то від ракет самого HIMARS порятунку росіянам немає.

Навіть нові зенітно-ракетні комплекси ППО Росії С-400, не здатні збити снаряди HIMARS, що летять, хоча американська система на 11 років старше російського ЗРК — 1996 рік проти 2007 року.

Залишатися недосяжним для російських засобів захисту снарядам HIMARS допомагає:

висока швидкість;

складна електроніка;

слабкість російських радарів, викликана тим, що снаряди РСЗВ у принципі неможливо збити штатними засобами ППО.

Маючи високу швидкість, снаряди РСЗВ можуть досягати своєї мети в середньому через хвилину після запуску, до того ж вони порівняно невеликі і тому їх складніше виявити на великих дистанціях.

Наприклад, вага ракети найбільш далекобійного ракетного комплексу ЗСУ "Точка-У" становить близько 2 тонн, вага ж снаряда РСЗВ "Ураган", приблизно однотипного з HIMARS, становить менше 300 кілограмів.

Простіше кажучи, російські радари ЗРК С-400 просто не встигають засікти пуск, політ ракет HIMARS і передати ці дані за період, достатній для розрахунку траєкторії польоту снаряда та пуску зенітної ракети.

"С-400 має деякі протиракетні можливості, тут правда. Але ці протиракетні можливості розраховані на знищення ракет середньої дальності. Тобто ракет, які мають дальність в 500-1000 кілометрів. Але вони не розраховані на знищення ракет, які зараз запускає HIMARS, які летять на дальності близько 80 кілометрів", — пояснив в ефірі програми "Руно. Війна" на Апостроф TV військовий експерт Юрій Федоров.

Теоретично, з ракетами системи HIMARS може впоратися протиракетна система Ізраїлю під назвою "Залізний купол", яка зазвичай збиває більшу частину ракет, які запускають терористи територією країни. Але тут слід пам’ятати, що ці ракети є переважно саморобними і значно поступаються характеристикам ракет HIMARS.

Залізний купол над Ізраїлем

Раніше США заявили про намір збільшити виробництво HIMARS та ракет до них для потреб ЗСУ.