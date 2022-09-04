"Українські прапори повертаються туди, де мають бути": Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Керівництво країни обговорило ситуацію на фронті

У неділю, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, під час засідання головнокомандувач і командувачі оперативними напрямками поінформували про ситуацію на фронті.

Зазначається, що у зустрічі взяли участь секретар РНБО Олексій Данилов, голова МОУ Олексій Рєзніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, керівник НГУ Юрій Лебідь, голова МВС Денис Монастирський, міністр інфраструктур Роман Машовець.

Крім того, в режимі відеозв’язку були присутні голова ГУР МО Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сірський, і командувачі ОК "Захід" та "Південь" Сергій Литвинов та Андрій Ковальчук.

"Подробиці не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", — підбив підсумки зустрічі Зеленський.

Слід зазначити, що після цього заступник глави Офісу президента підтвердив інформацію про те, що українські військові звільнили Високопілля (Херсонська область) від окупантів.

Як повідомлялося раніше, американський генерал у відставці Бен Ходжес висловив думку, що українські військові спроможні вийти на кордони 23 лютого вже до кінця цього року.

Водночас голова Миколаївської ОДА Віталій Кім попередив, що будувати передчасні плани щодо перемоги поки що не стоїть — ситуація на фронті дуже мінлива, хоча наші воїни мають певні успіхи.