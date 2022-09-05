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Має бути спільна відповідальність за життя людей: Зеленський про затримання причетних до трагедії у Чернігові

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський під час відеозвернення Новина оновлена 05 вересня 2022, 00:48
Володимир Зеленський під час відеозвернення

Глава держави попросив стежити, щоб на публічних заходах не було бойової зброї

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що двох людей, які причетні до трагічного інциденту на виставці зброї в Чернігові, затримано.

Про це він сказав у відеозверненні за результатами 193-го дня війна.

Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального злочину було затримано двох осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові. Той, хто наказав відвезти бойову зброю на публічний міський захід. І той, хто дозволив дитині взяти зброю в руки. Кримінальне провадження — у Державного бюро розслідувань", — зазначив глава держави.

Фрагмент відеозвернення Володимира Зеленського

Володимир Зеленський попросив представників влади та правоохоронних органів на місцях стежити, щоби на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів.

" Життя людей – це загальна відповідальність усіх, хто має гарантувати безпеку ", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 3 вересня у Чернігові на виставці зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один із боєприпасів здетонував. Було травмовано п’ятьох осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років. У прес-службі міськради згодом повідомили, що, за попередньою інформацією, здетонував протитанковий снаряд, який потрапив у дах одного із приватних будинків.

Водночас, місцеві ЗМІ інформували, що вистрілив протитанковий гранатомет, коли хлопчик, який прийшов на виставку, взяв його в руки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

Певно, своїм зверненням президент хотів сприяти тому, щоб у суспільстві склалася думка про те, що вибухи доречні лише на лінії фронту та в операціях проти окупантів – у цьому випадку ніхто не заперечуватиме проти них.

Теги:
#Вибух #Чернігів #Відповідальність #Володимир Зеленський