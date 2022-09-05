Має бути спільна відповідальність за життя людей: Зеленський про затримання причетних до трагедії у Чернігові

Глава держави попросив стежити, щоб на публічних заходах не було бойової зброї

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що двох людей, які причетні до трагічного інциденту на виставці зброї в Чернігові, затримано.

Про це він сказав у відеозверненні за результатами 193-го дня війна.

Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального злочину було затримано двох осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові. Той, хто наказав відвезти бойову зброю на публічний міський захід. І той, хто дозволив дитині взяти зброю в руки. Кримінальне провадження — у Державного бюро розслідувань", — зазначив глава держави.

Фрагмент відеозвернення Володимира Зеленського

Володимир Зеленський попросив представників влади та правоохоронних органів на місцях стежити, щоби на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів.

" Життя людей – це загальна відповідальність усіх, хто має гарантувати безпеку ", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 3 вересня у Чернігові на виставці зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один із боєприпасів здетонував. Було травмовано п’ятьох осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років. У прес-службі міськради згодом повідомили, що, за попередньою інформацією, здетонував протитанковий снаряд, який потрапив у дах одного із приватних будинків.

Водночас, місцеві ЗМІ інформували, що вистрілив протитанковий гранатомет, коли хлопчик, який прийшов на виставку, взяв його в руки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

Певно, своїм зверненням президент хотів сприяти тому, щоб у суспільстві склалася думка про те, що вибухи доречні лише на лінії фронту та в операціях проти окупантів – у цьому випадку ніхто не заперечуватиме проти них.