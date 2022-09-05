Вирішив "постріляти" і залишився без пальців: у Дніпрі чоловік відстрілив собі два пальці на нозі
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Причиною травмування стали незнання стрільцем правил поводження зі зброєю
У неділю, 4 вересня, у місті Дніпро, яке знаходиться неподалік місць інтенсивних боїв з окупантами, стався не дуже приємний інцидент: 36-річний чоловік вирішив "постріляти" з рушниці.
Про це повідомляє dp.informator із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Не зовсім зрозумілі мотиви вчинку дніпрянина: чи хотіли він підготуватися до раптового "візиту" російських орків, чи просто вдосконалювати свою майстерність у стрільбі.
Тим не менш, трапилося так, що чоловік з необережності вистрілив собі в ліву стопу, відстріливши два пальці на нозі.
На його крики прибігли всі домочадці, які викликали швидку. Після цього закривавленого стрільця доставили до лікарні та госпіталізували.
Головною причиною інциденту в поліції вважають незнання чоловіком правил безпечного поводження зі зброєю. І тому вирішили про всяк випадок нагадати їх.
- Завжди поводьтеся з рушницею так, ніби вона заряджена.
- Не спрямовує зброю туди, куди не плануєте цілитися.
- Не розташовуйте палець на гачку спуску до тих пір, поки не приймите рішення стріляти або об’єкт не потрапить у ціль.
- Крім того, потрібно мати спеціальне місце для зберігання зброї та стежити за її справністю.
Нагадаємо, що вчора трапився ще один випадок застосування непрофесіоналами бойової зброї: у Львові харків’янин закидав поліцейських гранатами. На щастя, обійшлося без жертв.