Вирішив "постріляти" і залишився без пальців: у Дніпрі чоловік відстрілив собі два пальці на нозі

Причиною травмування стали незнання стрільцем правил поводження зі зброєю

У неділю, 4 вересня, у місті Дніпро, яке знаходиться неподалік місць інтенсивних боїв з окупантами, стався не дуже приємний інцидент: 36-річний чоловік вирішив "постріляти" з рушниці.

Про це повідомляє dp.informator із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Не зовсім зрозумілі мотиви вчинку дніпрянина: чи хотіли він підготуватися до раптового "візиту" російських орків, чи просто вдосконалювати свою майстерність у стрільбі.

Тим не менш, трапилося так, що чоловік з необережності вистрілив собі в ліву стопу, відстріливши два пальці на нозі.

На його крики прибігли всі домочадці, які викликали швидку. Після цього закривавленого стрільця доставили до лікарні та госпіталізували.

Головною причиною інциденту в поліції вважають незнання чоловіком правил безпечного поводження зі зброєю. І тому вирішили про всяк випадок нагадати їх.

Завжди поводьтеся з рушницею так, ніби вона заряджена.

Не спрямовує зброю туди, куди не плануєте цілитися.

Не розташовуйте палець на гачку спуску до тих пір, поки не приймите рішення стріляти або об’єкт не потрапить у ціль.

Крім того, потрібно мати спеціальне місце для зберігання зброї та стежити за її справністю.

Нагадаємо, що вчора трапився ще один випадок застосування непрофесіоналами бойової зброї: у Львові харків’янин закидав поліцейських гранатами. На щастя, обійшлося без жертв.