Замість боєкомплекту бойовики тягали із собою інші речі

У ході боїв на Херсонщині в полон до бійців ЗСУ потрапила велика кількість окупантів та їхніх поплічників – бойовиків із "народних республік".

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

Трофеї, що дісталися від орків

За даними каналу, всі полонені — це "гарматне м’ясо" росії з військової частини №08801, формально підпорядкованої "днр".

"Сьогодні вночі окупанти намагалися штурмувати позиції десантників 79 бригади", — йдеться у повідомленні.

Але якщо у факті захоплення полонених українськими бійцями немає нічого незвичайного, то з приводу артефактів, що знайшли у них, виникають невиразні сумніви та питання.

Так, у "грізних штурмовиків" вилучили гумову вагіну і, судячи з знімку, фалоімітатор, а також записник з номерами рідних та друзів окупантів.

Звичайно, важко уявити, навіщо "грізним бійцям" знадобилися ці речі, які вони тягали із собою – не інакше, як "заклопотанці" чи геї – і це в "найправославнішій" армії світу!

Тим не менш, у керівництві ЗСУ вирішили, що гумовий виріб передадуть до музею "бойової слави" армії росії або, можливо, навіть фюреру путіну – він йому скоро знадобиться у міру розвитку українського контрнаступу на Півдні.

Нагадаємо, що поки військові путіни стурбовані "інтимним питанням", ЗСУ потихеньку вибивають їх із нашої території.