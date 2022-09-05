Культурне та медійне поле росії треба ставити на паузу: Жадан про російських гастролерів

Питання, чи варто пускати російських артистів, гостро стояло ще до 24 лютого

Після початку повномасштабного вторгення росії в Україну настрої українців по відношенню до російських артистів різко змінилися не у вигіднішу для росіян сторону.

Український письменник та музикант Сергій Жадан в інтерв’ю для "Телеграфу" висловив думку, що питання допуску російських діячів культури в Україну зараз не на часі і повернутися до нього ми маємо ще не скоро. Натомість, українці мають розвивати свою культуру і займатися "конструктивною" українізацією, завдяки якій такої високої потреби в російських музичних виконавцях, письменниках, поетах не буде.

"Загалом, мені здається, що все, що стосується культурного та медійного поля росіі, треба ставити на паузу. І пауза ця має бути тривала. Російський контекст в Україні надмірний, росіі в нас було забагато і сьогодні ми вигрібаємо всі ці проблеми", — підкреслив Жадан.

Він також зазначив, що немає нічого проти росіян, які приєдналися до Збройних сил України і беруть участь у боях проти російських окупантів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Сергій Жадан розповів, що зможе змусити росіян вийти на протест проти режиму.