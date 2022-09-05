Рахунок на місяці: естонський полковник дав оптимістичний прогноз для ЗСУ

На звільнення всіх територій України може знадобитися кілька років

Голова кіберкомандування, естонський полковник Каупо Росін вважає, що Збройні сили України зможуть повністю відтіснити російські війська з правого берега Дніпра через два місяці, а для звільнення усієї окупованої росією території потребується кілька років.

Таку думку він висловив у ефірі естонського телеканалу ETV у передачі Ukraina stuudio.

"Ми бачимо, що українці звільняють окремі села щодня. Більшими перемогами могли б бути звільнення Херсона і, можливо, захоплення греблі у Новій Каховці", – повідомив Росін.

До того ж, він підкреслив, що для прискорення наступу українських військових потрібні бронетанкові сили, більша кількість танків і бронетехніки. Крім того, полковник додав, що Україна потребує допомоги західних партнерів.

"Настає погана погода, коли жодна сторона, ймовірно, не зможе особливо просуватися. Для відтіснення російських окупантів з території Україні потрібний час та допомога Заходу. Це може зайняти місяці та роки", – підсумував він.

Проте, Росін все одно говорить, що налаштований оптимістично щодо звільнення окупованих територій від росіян, хоча лінія фронту дуже протяжна.

Як повідомляв "Телеграф", британська розвідка розповіла, як в росіян просувається наступ на Бахмут і яких результатів вони досягають.