Високопілля звільнено: у мережі показали фото із населеного пункту

Населений пункт знову перебуває під контролем України

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив інформацію про те, що Високопілля (Херсонська область) повернулося під контроль України, а в мережі вже почали з’являтися фото звідти.

Як розповів він під час бесіди з правозахисником Марком Фейгіним, крім Високопілля також було звільнено й село Ольгине, що знаходиться поруч. Генштаб поки не надав офіційного підтвердження.

Арестович також каже, що крім цього є ще три звільнені населені пункти, але про них офіційно буде повідомлено пізніше.

Що ж до Високопілля, то там під час боїв було захоплено в полон "трохи більше десятка" бойовиків т.зв. "днр", зазначив він.

Водночас у місцевих телеграм-каналах вже з’явилися фотографії зі звільненого смт.

Як повідомлялося раніше, перше фото зі звільненого Високопілля з’явилося 4 вересня, проте офіційної заяви про це не було. Втім, низка високопосадовців тоді натякнула на те, що населений пункт справді звільнений.

Після цього президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні зазначив, що у південних областях ЗСУ повернули два населені пункти під контроль нашої країни, крім того, він згадав, що є успіхи й на сході.