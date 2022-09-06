Рус

Війна — день 195: росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ на півдні та продовжують ядерний шантаж

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вторгнення триває вже 195 днів Новина оновлена 06 вересня 2022, 00:04
Вторгнення триває вже 195 днів

Оперативно про головне 6 вересня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 195 днів. В останні дні почало з’являтися все більше оптимістичних новин про успіхи ЗСУ на південному фронті, це не могло залишитись непоміченим і росіяни почали активно стягувати нові сили, щоб спробувати зупинити просування українських захисників. Втім, попри це, основним напрямком для наступу росіян все ще залишається Донецька область. Продовжується і ядерний шантаж на ЗАЕС, на якій окупанти знову пошкодили останню високовольтну лінію електропередачі з підконтрольною частиною України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, про події 3 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 192: ЗСУ зачищають Херсонщину від окупантів, а росіяни готують удар на Донбасі".

Про те, що відбувалося 4 вересня, можна прочитати у матеріалі: "Війна в Україні — день 193: загострення на Запорізькій АЕС, атаки окупантів на Донбасі".

Інформація за 5 вересня доступна у трансляції: "Війна в Україні — день 194: ЗСУ демонструють успіхи на Донбасі та півдні на тлі атак росіян"

Теги:
#Україна #Росія #Війна