Війна — день 195: росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ на півдні та продовжують ядерний шантаж

Оперативно про головне 6 вересня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 195 днів. В останні дні почало з’являтися все більше оптимістичних новин про успіхи ЗСУ на південному фронті, це не могло залишитись непоміченим і росіяни почали активно стягувати нові сили, щоб спробувати зупинити просування українських захисників. Втім, попри це, основним напрямком для наступу росіян все ще залишається Донецька область. Продовжується і ядерний шантаж на ЗАЕС, на якій окупанти знову пошкодили останню високовольтну лінію електропередачі з підконтрольною частиною України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, про події 3 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 192: ЗСУ зачищають Херсонщину від окупантів, а росіяни готують удар на Донбасі".

Про те, що відбувалося 4 вересня, можна прочитати у матеріалі: "Війна в Україні — день 193: загострення на Запорізькій АЕС, атаки окупантів на Донбасі".

Інформація за 5 вересня доступна у трансляції: "Війна в Україні — день 194: ЗСУ демонструють успіхи на Донбасі та півдні на тлі атак росіян"