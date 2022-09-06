"Хороша річ MLRS": Зеленський розповів про знищення важливої цілі росіян

Українські артилеристи продовжують знищувати важливу мету росіян

ЗСУ за допомогою реактивних систем залпового вогню MLRS знищили склад ракет окупантів, які використовувалися для обстрілу Харкова.

Про це повідомив у своєму традиційному відеозверненні за підсумком 5 вересня президент України Володимир Зеленський, який подякував артилерійській бригаді ЗСУ, яка завдала точного удару по складу окупантів.

Він зазначив, що на знищеному складі перебували ракети до установок С-300, з яких здійснювалися обстріли міста.

"Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!", — сказав він.

За словами Зеленського, ЗСУ продовжують "дуже ретельно та акуратно" знищувати не лише склади, а й бази, переправи та штаби.

"Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи опору. А піде звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок", — наголосив глава держави.

При цьому він наголосив, що окупанти отримають помсту і за удари по Кривому Розі, Зеленодольську, Нікополю та всій території України.

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Як повідомлялося раніше, голова кіберкомандування Естонії полковник Каупо Росін переконаний, що Силам оборони України вдасться відтіснити російські війська з правого берега Дніпра за два місяці.

Втім, на думку військового експерта, полковника запасу Сергія Грабського, росія намагатиметься провернути зовсім інший сценарій — затягнути бої якомога довше, щоби втомити і українську армію, і мирних жителів.