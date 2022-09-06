50 тисяч білих "Лад" для Залужного: соцмережі святкують величезний успіх ЗСУ

Головнокомандувача ЗСУ та його підлеглих вітає вся Україна – військові перетнули психологічну позначку у кількості знищених окупантів

На 195-й день війни Збройні сили України сповістили про те, що перетнули психологічну позначку в 50 тисяч ліквідованих окупантів. Певна річ, це не могло не порадувати українців, які почали вітати одне одного з величезним успіхом через соцмережі. Але окремої подяки з цієї нагоди заслужив головнокомандувач ЗСУ Валерій Федорович Залужний, під чиїм керівництвом наша армія так ефективно нищить російських загарбників.

Втім, святкувати, хоч і обережно, українці почали ще декілька днів тому, коли мережею розійшлися меми, схожі на старі цитати про суперсили Чака Норріса, але тепер зі справжнім супергероєм – Валерієм Залужним. Що ж, цього разу ці успіхи не вигадані, а похвала цілком заслужена.

Привітали Валерія Федоровича і перші особи держави, наприклад голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко. Як і власне управління стратегічних комунікацій ЗСУ, яке виклало перемонтований фрагмент шоу "Розсміши коміка", ведучим якого був нинішній президент України Володимир Зеленський. А фонд "Повернись живим" зобразив очільника ЗСУ із цілим оберемком "бавовни".

Але найбільший потік народної любові пролився на Залужного від звичайних українців, для яких він – живий символ надії на перемогу. Згадали і те, що на "гробові" гроші за мертвого сина росіяни можуть купити собі "Ладу", щоби їздити на цвинтар, і скільки людей вміщає стадіон "Донбас-арена" у Донецьку, і, безумовно, про те, що найкращий подарунок – це донат на ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф", попереднього разу головнокомандувача ЗСУ так купали у любові 8 липня, коли він святкував 49 день народження.