Не можна анонсувати наступальні дії ЗСУ: журналіст пояснив, чому

Журналіст пояснив, чому в Генштабі ЗСУ не поспішають повідомляти про успішні атаки

Український журналіст Юрій Бутусов, який нещодавно оцінив рекордні постачання зброї зі США та Німеччини, пояснив, чому Україні невигідно анонсувати свої успішні наступальні дії.

Відповідний пост журналіст опублікував на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що політики своїми анонсами успіхів створюють завищені очікування військового керівництва, що впливає на обстановку на фронті. Бутусов зазначив, що таке траплялося у Сєвєродонецьку та Маріуполі.

"Політики хочуть гарні новини, і своїми анонсами успіхів створюють завищені очікування від військового керівництва, а небажаний тиск на командирів позбавляє їх свободи ухвалення рішень по обстановці – в Севєродонецьку політичне втручання призвело до змін в військовому керівництві, ухвалення помилкових рішень і тяжких наслідків, драма Маріуполя теж була наслідком неадекватної політизації, — заявив Бутусов.

Бутусов зазначив, що ЗСУ все ще відстають від армії рф за кількістю артилерії, авіації, ракетних систем, бронетехніки та боєприпасів, а тому далеко не всі наступальні дії бувають успішними. Тому треба зберігати можливість відійти у разі сильного опору супротивника з деяких рубежів, не привертаючи уваги.

Юрій зазначив, що визначення районів атаки ЗСУ полегшує оцінку обстановки для росії.

"Російське командування часто спотворює реальну обстановку, ухвалення рішень проходить повільно через велику кількість структур управління, тому визначення наших районів атаки полегшує оцінку обстановки", — зазначив Бутусов.

Бутусов пояснив, чому в Генштабі ЗСУ не поспішають повідомляти про успішні атаки

Раніше в мережі повідомили про успішну атаку ЗСУ на Харківщині. Пізніше у Зеленського анонсували хороші новини з фронту.