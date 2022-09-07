"Заборони їздити за кордон для всіх жінок не буде": правозахисник про військовий облік українок

Нормативний документ про вступ в силу рішення про прийняття жінок на військовий облік з 1 жовтня дійсно є, але тотальної заборони на виїзд за кордон не буде, впевнений правозахисник

В Україні з 1 жовтня через законодавчу неврегульованість може розпочатися плутанина, коли прикордонники не будуть дозволяти українським жінкам після військового обліку виїжджати за кордон. Такий прогноз в коментарі "Телеграфу" озвучив правозахисник Едуард Багіров.

"Міністерство оборони України вже робило декілька разів заяву щодо необхідності для жінок стати на військовий облік. Що ж стосується вступу в дію цього рішення з 1 жовтня, то дійсно є нормативний документ, який зобов'язує громадян України — жінок — стати на військовий облік з певною категорією професій. Це з одного боку", — каже Багіров.

Але з іншого боку, наголошує він, заборони їздити за кордон для всіх жінок не буде.

"Тому що Міноборони при прийнятті цього рішення визначалося тим, що потрібно для армії (фахівці яких професій потрібні). Тому, як я розумію, заборона (виїжджати за кордон для певної категорії жінок, — ред.) вступить в силу і з того часу питання будуть контролювати працівники Прикордонної служби. Вони будуть забороняти. Але це буде така ж ситуація, як зараз спостерігається зі студентами-чоловіками, що з березня почали намагатися виїжджати в інші країни. І на сьогодні працівники Держприкордонслужби і керівництво не знають, як законно користуватися цією забороною. Маю на увазі, що стосується чоловіків, а конкретно — студентів", — зазначив правозахисник.

Багіров уточнив, що у цьому випадку діє заборона виїзду студентам, які мають документи (зокрема, дозвіл з військомату/центрів комплектації). Однак обмеження для них щодо перетину кордону вже сьогодні "є порушенням закону, кримінальним злочином".

"Розумію, поки йде війна, ніхто не буде відкривати кримінальне провадження відносно керівництва і працівників Прикордонслужби. А от після війни, якщо будуть заяви про злочин від громадян-студентів, які постраждали, то звичайно будуть кримінальні справи. А винні особи будуть притягатися до кримінальної відповідальності. На сьогодні ця категорія громадян, що намагається виїхати за кордон (які є студентами, зокрема, вищих учбових закладів країн ЄС), знаходяться у невизначеному правовому стані. Але ще раз підтверджую, що дійсно працівники Прикордонслужби порушують Кримінальний кодекс, перевищуючи свої службові повноваження. Така ж ситуація може скластися і з жінками з 1 жовтня 2022 року. Немає чіткої позиції Прикордонслужби або Міноборони. Це треба буде вже в майбутньому виявляти через судові засідання", — пояснив правозахисник.

Він додав, що у разі, якщо вищі державні органи (такі, як Верховна Рада, Кабінет міністрів або вища посадова особа — президент, — ред.) визнали б, що йде війна/військовий стан, то Міноборони визначало б, яка саме кількість громадянок України потрібна для військового захисту держави.

"У цьому випадку рішення повинно бути в інтересах, звичайно, держави Україна, громадян України, а працівники Державної прикордонної служби не повинні виконувати нормативні акти або накази, що суперечать діям Конституції і законам України", — сказав Багіров.

За його словами, по-перше, наразі Міноборони ще повністю не визначилося з категоріями громадян, які потрібні Збройним силам України.

По-друге, "в Міноборони спростовують інформацію, яка є у ЗМІ, в інтернеті (щодо нібито переліку певних професій для жінок, які мають стати на військовий облік, — ред.)".

"Це правильно. Потрібно приймати не наказ за підписом міністра оборони чи постанову Кабміну, а врегульовувати ситуацію тільки законом України. Закон має найвищу юридичну силу в країні, ніж наказ міністра, чи постанова КМУ. І таким чином цей закон може зберегти волю багатьом військовослужбовцям Міноборони та Держприкордонслужби. На сьогоднішній день цей закон треба приймати, навіть якщо він буде суперечити нормам Конституції", — впевнений правозахисник.

Він нагадав, що останні 20 років десятки законів, які мали юридичну силу, оскаржувались в Конституційному суді, а "судді КСУ визнавали, що ці десятки законів (які приймала Рада різних каденцій) порушують Основний закон".

"І ті закони згодом знівелювали та визнали такими, що суперечать Конституції. Тому, якщо й цей закон (про військовий облік жінок, — ред.) приймуть і через деякий час нардепи звернуться до КСУ, а той визнає даний документ невідповідним нормам права чи Конституції, то це рішення з часом також визнають невідповідним нормам Основному закону. Тому заяви, які ми чуємо від Міноборони, від Кабміну, різних посадових осіб, громадських діячів, журналістів, зараз 100%-во не мають юридичної сили. Почекаємо сам законопроєкт, який розглядатимуть в комітетах парламенту, а проєкт рішення з'явиться на сайті ВР, щоб кожен міг з ним ознайомитися та уважно його почитати. Звичайно, тоді ми, фахівці права, зможемо знайти відповідності або статті, що порушують права громадян України та можуть бути підставою для зміни рішенням суддів Конституційного суду", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні триває підготовка до взяття на військовий облік жінок певних спеціальностей.

У свою чергу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не поширювати фейки щодо військового обліку жінок.