Збитки величезні: коли в Україні знову може запрацювати цивільна авіація

Авіаційні перевезення пасажирів у нашій країні зупинилися 24 лютого

Поки українські військові аси радують населення своїми успіхами у збитті ворожих "пташок", цивільні літаки залишаються на "простої" вже понад пів року. Організовувати цивільні пасажирські перевезення повітрям у контексті повномасштабної війни з росією стало неможливо з лютого 2022 року, адже окупанти вдарили так чи інакше по кожному з аеропортів, що є на балансі нашої країни. Прямі збитки від зупинки цієї галузі вже перевищили 110 млрд доларів, з яких лише два складає зруйнована інфраструктура.

Як пише OBOZREVATEL, відновлення пасажирських польотів в Україні обов’язково буде. Однак говорити про нього раніше закінчення війни не слід: росіяни можуть будь-якої миті знову вдарити по аеропорту, що призведе до ще більших матеріальних збитків і, ймовірно, людських жертв.

Поки що у найбільшому плюсі перебувають ті авіакомпанії, які на початку війни перебували на рейсах за кордоном. Насамперед про SkyUp та МАУ, що надали свої літаки в оренду своїм закордонним колегам. Варто зазначити, що "передача" торкнулася не лише техніки, а й екіпажів. У цьому є великий позитив: адже якщо пілот пасажирського літака не літає понад шість місяців, йому доведеться передавати іспит на право керування подібною махіною. Це займає значний час, адже кожному авіатору потрібна ліцензія.

Деякі представники цієї професії наразі справді втрачають дорогоцінні навички, адже через війну були змушені змінити роботу чи взагалі перебувають на фронті. Після закінчення бойових дій авіаційної галузі України доведеться непросто: фахівців "з вулиці" за штурвал пасажирського літака не садять.

Втім, поки що однією з головних проблем цивільної авіації нашої країни є стан аеропортів. Офіційно про "самопочуття" цих об’єктів намагаються не говорити, адже це може призвести до нових ударів з боку росії. Однак умовно їх можна розділити на три групи: мінімально постраждалі (наприклад, Ужгородський завдяки своїй близькості до кордонів НАТО); постраждалі через обстріли (тут руйнування не настільки великі, на відновлення може вистачити кілька місяців); знищені (як Херсонський та Донецький аеропорти. На їх ремонт доведеться витратити роки).

За словами заступника голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка, загальний час перезапуску структури цивільної авіації в Україні після війни може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. При цьому буде найкращим рішенням створити національного авіаперевізника, упевнений він. Такий задум був ще до початку вторгнення рф, він необхідний для кращої організації спільного авіапростору з Євросоюзом.

Нагадаємо, що повномасштабна війна вплинула на авіаперевезення не лише в Україні, а й у Росії. Більшість країн Європи і не лише закрили небо для російських літаків упродовж перших тижнів агресії Кремля.