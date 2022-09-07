Жахають дітей: журналіст знайшов закономірність у російських обстрілах

Частина дітей цього року навряд чи сяде за парти, але деякі поки що вирішили не вчитися на дистанційці

Середа, 7 вересня, стала другим днем поспіль, коли Україну масштабно "тривожить" через активність російських ракет та авіації. Примітно, що в основному попередження про можливу небезпеку починаються не рано вранці. В основному це припадає на той самий час, коли діти йдуть до школи або починають своє перше заняття за обраною ними формою навчання.

Подібну закономірність помітив у своєму Telegram-каналі журналіст Денис Казанський. Він підкреслив, що другу добу поспіль сигнали повітряної тривоги звучать у тому числі й у Києві, який до цього не так і часто їх чув.

Пояснення подібного інциденту Казанський знаходить дуже просте — росіяни намагаються тиснути психологічно як на неповнолітніх, так і на дорослих українців. Перших — через необхідність змінювати місце дислокації під час навчального процесу, других — через постійні переживання про долю своїх дітей.

"Російські нелюди спеціально кошмарять дітей, змушуючи їх спускатися з класів у підвали", — зазначив він.

Карта повітряних тривог станом на 8.50 7 вересня

Напередодні вранці сигнали тривог взагалі чули жителі абсолютно всіх областей України, крім окупованого Криму.

Карта повітряних тривог станом на ранок 6 вересня

До речі, під час вівторкової повномасштабної тривоги Україною було випущено російською авіацією шість крилатих ракет Х-101. П’ять із них успішно ліквідувала наша система протиповітряної оборони.

Також напередодні росіяни нещадно крили ракетами Харків. На жаль, "приліт" стався у будівлю житлової багатоповерхівки, без жертв серед мирного населення не сталося.

Проте Харківський напрямок більше не є успішним для окупантів. Як повідомляється в медіа, ЗСУ розпочали завзятий контрнаступ під Балаклією.