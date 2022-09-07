Жахають дітей: журналіст знайшов закономірність у російських обстрілах
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Частина дітей цього року навряд чи сяде за парти, але деякі поки що вирішили не вчитися на дистанційці
Середа, 7 вересня, стала другим днем поспіль, коли Україну масштабно "тривожить" через активність російських ракет та авіації. Примітно, що в основному попередження про можливу небезпеку починаються не рано вранці. В основному це припадає на той самий час, коли діти йдуть до школи або починають своє перше заняття за обраною ними формою навчання.
Подібну закономірність помітив у своєму Telegram-каналі журналіст Денис Казанський. Він підкреслив, що другу добу поспіль сигнали повітряної тривоги звучать у тому числі й у Києві, який до цього не так і часто їх чув.
Пояснення подібного інциденту Казанський знаходить дуже просте — росіяни намагаються тиснути психологічно як на неповнолітніх, так і на дорослих українців. Перших — через необхідність змінювати місце дислокації під час навчального процесу, других — через постійні переживання про долю своїх дітей.
"Російські нелюди спеціально кошмарять дітей, змушуючи їх спускатися з класів у підвали", — зазначив він.
Напередодні вранці сигнали тривог взагалі чули жителі абсолютно всіх областей України, крім окупованого Криму.
До речі, під час вівторкової повномасштабної тривоги Україною було випущено російською авіацією шість крилатих ракет Х-101. П’ять із них успішно ліквідувала наша система протиповітряної оборони.
Також напередодні росіяни нещадно крили ракетами Харків. На жаль, "приліт" стався у будівлю житлової багатоповерхівки, без жертв серед мирного населення не сталося.
Проте Харківський напрямок більше не є успішним для окупантів. Як повідомляється в медіа, ЗСУ розпочали завзятий контрнаступ під Балаклією.