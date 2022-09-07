Полон через "няш-м’яш": в Україні стурбовані долею бійця, звинуваченого в організації викрадення Поклонської

Хлопець п’ять років відпрацював у спецпідрозділі нацполіції "Тор"

Російські окупанти продовжують порушувати правила ведення війни, у тому числі стосовно військовополонених. Так, наприклад, захисник Херсона, член територіальної оборони міста Андрій Горшков не виходив на зв’язок із рідними близько п’яти місяців. Про долю бійця, якого звинуватили у нібито підготовці викрадення експрокурорки окупованого "Криму" Наталії Поклонської, за цей час не було жодної звістки.

Як повідомляє "Телеграф", за час знаходження воїна в полоні його рідні та близькі робили все можливе, щоб домогтися звільнення або хоча б доступу до безпосереднього спілкування. Однак зараз вони навіть не знають, чи Горшков живий взагалі.

Востаннє публічна інформація про українського захисника з’явилася у росЗМІ у травні. Тоді військового змусили співпрацювати з пропагандистами, в рамках чого він підтвердив свою причетність до організації викрадення Поклонської. "Провернути справу" збиралися під час того, як знаменита "няш-м’яш" була з візитом на Херсонщині, привозячи з окупантами гуманітарку.

Андрій Горшков під час інтерв’ю з російськими пропагандистами

Тоді Андрій Горшков заявив російським журналістам, що почав продумувати план після оголошення нагороди за Поклонську. Доставити зрадницю він мав у СБУ, після чого над нею планувався суд. За словами самого полоненого, як цитують російські медіа, він перевіряв адреси, за якими Наталя Поклонська могла тимчасово проживати, а потім надсилав дані ЗСУ.

До речі, член ТРО наголосив, що викрадення "няш-м’яш" для нього було частиною виконання громадянського обов’язку перед країною, та зазначив, що вбивати жінку не збирався.

Андрій Горшков

Після цього Андрій Горшков буквально зник із інформпростору. Про його подальшу долю чи хоча б місце перебування рідні не знають нічого майже п’ять місяців. Тому на початку вересня небайдужі до життя хлопця люди організували акцію "Викрадений син" під Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Акція на підтримку Андрія Горшкова

Активісти наголосили, що матері Андрія не приходить жодних звісток від сина вже понад 150 днів. Тому вони намагаються зробити все можливе, щоб інформація про бійця знову стала публічною — це раптом допоможе прискорити його повернення.

Цікаво, що Поклонська, чиє викрадення нібито організовували, перебуває у повному порядку та доброму здоров’ї. Після початку війни вона навіть виділилася антивоєнними заявами про те, що Україна — не росія, а також критика у бік Z-символіки окупантів. Додамо, що після такого своєрідного походу проти Кремля Поклонська також практично зникла з російського інформаційного простору. Цілком імовірно, що зрадниця України не надто потішила нових господарів спробами "всидіти на двох стільцях" відразу.