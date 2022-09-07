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Полон через "няш-м’яш": в Україні стурбовані долею бійця, звинуваченого в організації викрадення Поклонської

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Андрія Горшкова захопили в полон на другий місяць війни Новина оновлена 07 вересня 2022, 09:51
Андрія Горшкова захопили в полон на другий місяць війни

Хлопець п’ять років відпрацював у спецпідрозділі нацполіції "Тор"

Російські окупанти продовжують порушувати правила ведення війни, у тому числі стосовно військовополонених. Так, наприклад, захисник Херсона, член територіальної оборони міста Андрій Горшков не виходив на зв’язок із рідними близько п’яти місяців. Про долю бійця, якого звинуватили у нібито підготовці викрадення експрокурорки окупованого "Криму" Наталії Поклонської, за цей час не було жодної звістки.

Як повідомляє "Телеграф", за час знаходження воїна в полоні його рідні та близькі робили все можливе, щоб домогтися звільнення або хоча б доступу до безпосереднього спілкування. Однак зараз вони навіть не знають, чи Горшков живий взагалі.

Востаннє публічна інформація про українського захисника з’явилася у росЗМІ у травні. Тоді військового змусили співпрацювати з пропагандистами, в рамках чого він підтвердив свою причетність до організації викрадення Поклонської. "Провернути справу" збиралися під час того, як знаменита "няш-м’яш" була з візитом на Херсонщині, привозячи з окупантами гуманітарку.

Андрій Горшков в російському полоні
Андрій Горшков під час інтерв’ю з російськими пропагандистами

Тоді Андрій Горшков заявив російським журналістам, що почав продумувати план після оголошення нагороди за Поклонську. Доставити зрадницю він мав у СБУ, після чого над нею планувався суд. За словами самого полоненого, як цитують російські медіа, він перевіряв адреси, за якими Наталя Поклонська могла тимчасово проживати, а потім надсилав дані ЗСУ.

До речі, член ТРО наголосив, що викрадення "няш-м’яш" для нього було частиною виконання громадянського обов’язку перед країною, та зазначив, що вбивати жінку не збирався.

Андрій Горшков в російському полоні
Андрій Горшков

Після цього Андрій Горшков буквально зник із інформпростору. Про його подальшу долю чи хоча б місце перебування рідні не знають нічого майже п’ять місяців. Тому на початку вересня небайдужі до життя хлопця люди організували акцію "Викрадений син" під Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Андрій Горшков в російському полоні
Акція на підтримку Андрія Горшкова
Андрій Горшков в російському полоні

Активісти наголосили, що матері Андрія не приходить жодних звісток від сина вже понад 150 днів. Тому вони намагаються зробити все можливе, щоб інформація про бійця знову стала публічною — це раптом допоможе прискорити його повернення.

Цікаво, що Поклонська, чиє викрадення нібито організовували, перебуває у повному порядку та доброму здоров’ї. Після початку війни вона навіть виділилася антивоєнними заявами про те, що Україна — не росія, а також критика у бік Z-символіки окупантів. Додамо, що після такого своєрідного походу проти Кремля Поклонська також практично зникла з російського інформаційного простору. Цілком імовірно, що зрадниця України не надто потішила нових господарів спробами "всидіти на двох стільцях" відразу.

Теги:
#Україна #Росія #Херсон #Війна #Полонені