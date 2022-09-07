Екссоратника Ківи Михайла Маймана звинуватили у присвоєнні 1 мільйона пожертв на армію — ЗМІ

Стосовно Маймана СБУ вже розслідує одне кримінальне провадження

Екссоратника Іллі Ківи, лжеветерана АТО, а нині блогера, який збирає кошти нібито на потрібні військових Михайла Помогайла викрито в записі постановочних відео та в присвоєнні грошей, пожертвуваних українцями для ЗСУ. Про це свідчать кадри, злиті в мережу, та розповідь його колишніх соратників із батальйону тероборони "Архангели Михаїла", пише "Фраза".

Так, в одному з роликів, Майман (як називає себе Помогайло) знаходився у столичному готелі "Хрещатик" і разом із товаришами бере участь у записі постановочного відео, нібито з передової. У кадр крім прапора України випадково потрапляють непотрібні деталі — алкоголь і наркотики. Все це також супроводжується матом та інструкціями від Маймана, що і як треба знімати.

Завдяки численним роликам для соціальних мереж із закликами допомогти армії, Помогайло, за свідченнями його експідлеглих із батальйону "Архангели Михаїла", зібрав з українців щонайменше близько 1,3 млн. доларів. Втім, усі ці кошти було присвоєно самим Майманом. "Він усім дзвонив, збирав гроші на фронт. Говорив, що пацанам треба. А сам у цей момент сидів у ресторані. Я знаю, що в нього потім з’явився новий автомобіль", — розповідає знайомий із Майманом боєць ТрО, доповнюючи, що нові іномарки купувалися нібито для військових, але на передову жодна з них так і не поїхала. Стосовно Маймана СБУ вже розслідує одне кримінальне провадження, в рамках якого його було затримано влітку за підозрою у торгівлі зброєю. Виправдовуючись за цей факт, Майман, щоправда, вигадав тоді безглузду історію про нібито своє викрадення "на замовлення Кадирова". При цьому правоохоронці поки що ігнорують факти присвоєння Майманом коштів, зібраних для військових. У міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського все ще думають, чи відкривати кримінальне провадження щодо лжезахисника, який привласнив понад 1 млн дол. Нардеп Мар’яна Безугла після цього інциденту публічно назвала Маймана "аферистом, який виставляє себе командиром добровольчого формування №14 територіального товариства Києва "Архангели Михаїла". Нагадаємо, що раніше Майман працював під керівництвом втікача Іллі Ківи і дуже ймовірно, що був причетний до контрабанди наркотиків з територій про "Л/ДНР".