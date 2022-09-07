"Бавовна" у Криму - справа рук ЗСУ: Україна офіційно підтвердила удари по російських авіабазах

Всі атаки були успішними і знищили не один десяток російської військової техніки

Генеральний штаб України підтвердив інформацію про те, що за серпневою "бавовною" в окупованому росіянами Криму стояли Збройні сили України. Наші військові, зокрема, завдали ракетних ударів по авіабазах, які з 2014-го року захопили росіяни.

Про це у середу, 7 вересня, повідомили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голові комітету з нацбезпеки ВРУ Михайло Забродський у статті для "Укрінформу".

Урядовці описали характер боротьби з російськими окупантами, зазначивши, що він є "віддаленим". Це дозволяє росіянам не так болісно сприймати втрати та невдачі своїх військових, а також — вартість цієї війни в усіх її розуміннях.

"Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки. Завдання ЗС України на 2023 рік — зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими й цілком відчутними, попри значну відстань до цілей", — йдеться у статті.

Додамо, що до цього часу командування української армії офіційно не брало на себе відповідальність за вибухи на російських авіабазах окупованого Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що представники української розвідки закликали кримчан до співпраці та інформування щодо місць дислокації росіян у Криму. Ставленики Кремля та місцеві колаборанти встигли розвести істерику через плани України щодо деокупації півострова та заяв про опрацювання маршрутів евакуації мешканців на випадок воєнних дій.