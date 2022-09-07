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Кінець війни ще далеко: 8 основних висновків із статті Залужного та Забродського

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Валерій Залужний Новина оновлена 07 вересня 2022, 20:39
Валерій Залужний

Українські генерали поділилися з громадськістю своїм баченням ситуації

У середу, 7 вересня, на 196-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі опублікували статтю головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Михайла Забродського про війну проти росії.

Відповідну статтю опубліковано у виданні Укрінформ. "Телеграф" зібрав головні тези із неї.

  • Війна триватиме і наступного року, і Україні, і західним партнерам треба бути готовими до цього.
  • Серед можливих планів росії — наступ до кордонів Донецької області, атака на Запоріжжя та Дніпро, атака на Одесу, щоб відрізати нашу країну від моря. Можливий і другий наступ на столицю України.
  • Київ вперше визнав, що по авіабазі в Криму під Саками відпрацювали ЗСУ.
  • Одна з головних військових цілей України — це звільнення Криму, для чого потрібно створити одне або кілька оперативних угруповань по 10-20 бригад у кожному. Це означає продовження мобілізації.
  • На думку авторів, навіть втрата Криму не завдасть росії нищівної поразки.
  • Російські ракети б’ють на тисячі кілометрів, а українські — лише на 100 км. Поки таке становище зберігатиметься, ця війна може тривати роками.
  • Росіяни можуть застосувати тактичну ядерну зброю, після чого легко проглядається перспектива Третьої світової війни. Світові держави мають бути готові застосувати "весь арсенал дій" проти росії.
  • Треба донести європейцям про масштаби російсько-української війни. За деякими показниками, вона вже масштабніша, ніж Друга світова війна.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували 50 тисяч окупантів. У мережі мемами та жартами привітали Залужного із цим досягненням.

Нагадаємо, привітання Головкому ЗСУ з Днем незалежності зворушило мережу.

Теги:
#Україна #Росія #Михайло Забродський #ЗСУ #Валерій Залужний