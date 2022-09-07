Кінець війни ще далеко: 8 основних висновків із статті Залужного та Забродського

Українські генерали поділилися з громадськістю своїм баченням ситуації

У середу, 7 вересня, на 196-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі опублікували статтю головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Михайла Забродського про війну проти росії.

Відповідну статтю опубліковано у виданні Укрінформ. "Телеграф" зібрав головні тези із неї.

Війна триватиме і наступного року, і Україні, і західним партнерам треба бути готовими до цього.

Серед можливих планів росії — наступ до кордонів Донецької області, атака на Запоріжжя та Дніпро, атака на Одесу, щоб відрізати нашу країну від моря. Можливий і другий наступ на столицю України.

Київ вперше визнав, що по авіабазі в Криму під Саками відпрацювали ЗСУ.

Одна з головних військових цілей України — це звільнення Криму, для чого потрібно створити одне або кілька оперативних угруповань по 10-20 бригад у кожному. Це означає продовження мобілізації.

На думку авторів, навіть втрата Криму не завдасть росії нищівної поразки.

Російські ракети б’ють на тисячі кілометрів, а українські — лише на 100 км. Поки таке становище зберігатиметься, ця війна може тривати роками.

Росіяни можуть застосувати тактичну ядерну зброю, після чого легко проглядається перспектива Третьої світової війни. Світові держави мають бути готові застосувати "весь арсенал дій" проти росії.

Треба донести європейцям про масштаби російсько-української війни. За деякими показниками, вона вже масштабніша, ніж Друга світова війна.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували 50 тисяч окупантів. У мережі мемами та жартами привітали Залужного із цим досягненням.

Нагадаємо, привітання Головкому ЗСУ з Днем незалежності зворушило мережу.