Кінець війни ще далеко: 8 основних висновків із статті Залужного та Забродського
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Українські генерали поділилися з громадськістю своїм баченням ситуації
У середу, 7 вересня, на 196-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі опублікували статтю головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Михайла Забродського про війну проти росії.
Відповідну статтю опубліковано у виданні Укрінформ. "Телеграф" зібрав головні тези із неї.
- Війна триватиме і наступного року, і Україні, і західним партнерам треба бути готовими до цього.
- Серед можливих планів росії — наступ до кордонів Донецької області, атака на Запоріжжя та Дніпро, атака на Одесу, щоб відрізати нашу країну від моря. Можливий і другий наступ на столицю України.
- Київ вперше визнав, що по авіабазі в Криму під Саками відпрацювали ЗСУ.
- Одна з головних військових цілей України — це звільнення Криму, для чого потрібно створити одне або кілька оперативних угруповань по 10-20 бригад у кожному. Це означає продовження мобілізації.
- На думку авторів, навіть втрата Криму не завдасть росії нищівної поразки.
- Російські ракети б’ють на тисячі кілометрів, а українські — лише на 100 км. Поки таке становище зберігатиметься, ця війна може тривати роками.
- Росіяни можуть застосувати тактичну ядерну зброю, після чого легко проглядається перспектива Третьої світової війни. Світові держави мають бути готові застосувати "весь арсенал дій" проти росії.
- Треба донести європейцям про масштаби російсько-української війни. За деякими показниками, вона вже масштабніша, ніж Друга світова війна.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували 50 тисяч окупантів. У мережі мемами та жартами привітали Залужного із цим досягненням.
Нагадаємо, привітання Головкому ЗСУ з Днем незалежності зворушило мережу.