Французький генерал спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Херсон: деталі

Французький генерал зазначає, що справи у росіян йдуть не дуже добре

Якщо на фронті не відбудеться несподіваних змін, то українські військові вже до зими зможуть деоккупувати Херсон і викинути росіян з правого берега Дніпра.

Як розповів в інтерв’ю каналу France24 голова військової місії Франції при ООН, генерал Домінік Трінкван, Україна ретельно готувалася до проведення контрнаступу і це можна побачити за її попередніми діями, на кшталт знищення складів та командних пунктів, а також діяльності партизанів.

"Росіяни, схоже, здивовані використаними методами. Руйнування складів боєприпасів та логістичних пунктів, насамперед залізниці, суттєво їх похитнуло", — сказав він.

За словами генерала, якщо окупанти на правому березі Дніпра не зможуть отримати боєприпаси, то не зможуть оборонятися, а їхнє становище стане критичним.

Крім того, Трінкван зазначив, що багато з російських солдатів знаходяться на фронті протягом 4-5 місяців без ротацій і зараз віддають перевагу втечі, а не опору.

Він також зазначив, що російський диктатор володимир путін старанно не бажає оголошувати загальну мобілізацію і продовжує вдавати, що все йде за планом.

"До зими українці можуть взяти під контроль весь правий берег Дніпра, включаючи місто Херсон", — додав він.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ було оприлюднено статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Михайла Забродського про війну проти росії. У ній йдеться про те, що бойові дії продовжуватимуться і наступного року, а визволення Криму не стане остаточним розгромом країни-агресора.