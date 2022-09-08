ЗСУ вдарили по скупченню окупантів у Запорізькій області: деталі

Українські військові продовжують оборону країни від російських окупантів

Українські військові продовжують планомірно знищувати склади та місця скупчення окупантів у тилу ворога на окупованій території. Окрім ударів у Херсонській області, втрати у росіян відзначені і в Запорізькій, ближче до східного краю регіону.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, у ворога значні втрати на території аграрного підприємства "Україна" у селі Солодководному Запорізької області. Населений пункт знаходиться за 20 км вглиб окупованої території.

Метою українських військових стали ворожі солдати та техніка. Кількість втрат серед росвійськ уточнюється.

Солодководне на карті

Як розповіли військові, російські окупанти атакували в районі Костянтинівки, Дібрівного, Григорівки, Зайцевого, Майорська, Миколаївки Другої, Первомайського та Кам’янки — на Слов’янському, Сіверському, Бахмутському напрямку та на північ та північний захід від окупованого Донецька.

За добу українська авіація понад 30 разів виходила на завдання та відпрацьовувала російські війська та техніку. Українські сили ППО "посадили" два Су-25, два вертольоти та п’ять безпілотників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за підрахунками Інституту вивчення війни та картами бойових дій, ЗСУ вдалося просунутися на 20 км на Харківщині. При цьому військове керівництво України не відкидає можливості другої спроби росії рушити на Київ чи Одесу.