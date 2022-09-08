Повне звільнення Харківщини від окупантів: військовий експерт назвав можливі терміни

З нинішніми темпами ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ навіть на Донбасі

Успішний наступ українських військовослужбовців углиб Харківської області вселяє надію на якнайшвидшу деокупацію регіону від російських загарбників. Якщо швидкість просування нашої армії не буде знижена, то ймовірність повного звільнення Харківщини вже до кінця осені.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, це цілком реальний сценарій, який може зрештою перерости ще й у наступ ЗСУ на Донеччині та Луганщині. Інформацію про це повідомляє OBOZREVATEL.

Експерт наголошує, що нинішні успіхи українських захисників під Харковом допоможуть не лише самому процесу звільнення регіону, а й зменшенню обстрілів обласного центру. Поки що росіяни перебувають у небезпечній близькості на північному напрямку від міста, що дозволяє їм практично безкарно використовувати артилерію та ракети проти мирного населення.

"На сьогодні оперативна інформація складається так, що Харківську область можна буде звільнити як мінімум до кінця осені, — поділився спостереженнями Олександр Коваленко. — Скажу більше: якщо підтвердиться сценарій, що зараз реалізовується, то ЗСУ до кінця осені матиме можливість розпочати контрнаступальні дії вже не тільки в Харківській області, це буде каскадне руйнування оборони окупантів у Луганській та Донецькій областях.

Крім цього військовий експерт наголосив: пріоритетом ЗСУ залишається наступ не лише на сході та півдні Харківщини, а й на півночі області. Це допоможе відсунути окупантів від Харкова, а потім і зовсім відтіснити їх до лінії державного кордону.

Зазначимо, що офіційно в Генштабі ЗСУ поки не коментують просування українських військ у Харківській області. Проте інформація про успіхи у Балаклії та інших населених пунктах все одно просочується.

Цьому допомагає як паніка серед окупантів, так і звіти окремих військових про "збирання врожаю" у вигляді полонених російських солдатів.