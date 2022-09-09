"Відкобзонили" майже 60 окупантів і знищили 2 склади: стало відомо про успіхи ЗСУ на Півдні
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Українська авіація завдала 6 ударів по ворогові, а ракетно-артилерійські підрозділи — 265 точних поразок.
Українські захисники на Півдні продовжують підтримувати своїх побратимів на Сході країни, завдаючи потужних ударів по живій силі та військовій техніці російських окупантів.
Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".
Військові зазначають, що за добу ліквідовано 59 рашистів. Крім того, наша авіація завдала 6, а ракетно-артилерійські підрозділи – 265 точних поразок.
"Мости знаходяться під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання ", — наголосили в ОК "Південь".
Крім ліквідованих путіністів, втрати ворога за день склали: 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" та транспортно-зарядна машина для них; 2 самохідні засоби артилерії "Півонія"; самохідна гаубиця "Мста-С"; 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки; танк Т-72; 6 одиниць автобронетехніки.
"Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та паромну переправу в Новій Каховці", — додали військові.
Незважаючи на глибоку ніч, українці жваво реагують на повідомлення військових, розміщуючи в коментарях слова подяки українським воїнам, а також серця у кольорах національного прапора.
Нагадаємо, що за словами начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова, під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області та звільнено понад 700 квадратних кілометрів території, а під контроль України повернулися понад 20 населених пунктів.