Чому так важлива саме зараз стаття Залужного та Забродського про російсько-українську війну – військовий експерт Влад Волошин

Екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин спеціально для "Телеграфа" прокоментував статтю Залужного та Забродського

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Михайло Забродський опублікували статтю про хід війни в Україні.

На їхню думку, говорити про її закінчення цього року точно не доводиться. Також вони визнали (і це зроблено вперше на офіційному рівні), що у серпні по авіабазі російських окупантів у Криму під Саками, в районі Новофедорівки, відпрацювали ЗСУ.

Екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин спеціально для " Телеграфа " прокоментував цю статтю генералів.

"Ті дві посадові особи, які готували цю статтю, володіють значно більшим обсягом інформації, ніж будь-які військові експерти та фахівці. Тож дискутувати з ними, погоджуватися чи ні, можуть лише особи, які мають доступ до такого масиву інформації ", — упевнений Влад Волошин. – Стаття не просто цікава, корисна, пізнавальна для людей, обізнаних у військових питаннях, а й для простого обивателя. Щоб він зрозумів, яка наразі реальна ситуація у російсько-українській війні. І які є варіанти її продовження ”.

За словами експерта, Залужний та Забродський чітко описали всі ризики, які постають перед Україною.

"Серед іншого, детально розписано, як може бути здійснена операція по звільненню Криму. Для цього у нас мають бути не тільки наявні сили та засоби, а й окреме угруповання військ. Адже ми чудово розуміємо, які військові ресурси зосередила Росія на окупованому півострові ", – наголошує Влад Волошин.

Велику увагу, зазначає він, приділено у статті також матеріально-технічному забезпеченню ЗСУ у війні, що триває. Наголошується, що якщо наші союзники нарощуватимуть відповідну допомогу Україні, є перспективи якнайшвидшого закінчення конфлікту – з позитивним для нас результатом. Якщо ж забезпечення буде на колишньому рівні або ще гірше – впаде – є всі підстави для затягування війни.

"Експерти та автори статті розуміють, що цей конфлікт триватиме і в 2023 році. Немає жодних явних ознак того, що якась зі сторін отримає перевагу і війна закінчиться у 2022-му ", — наголосив Влад Волошин.

Російсько-українська війна вже перейшла до затяжної стадії. Це факт. Як і те, що закінчення її не залежить вже тільки від України та Росії, вважає експерт.

"Україна у війні отримує допомогу від західних партнерів. Росія активно шукає союзників на сході. Це і Іран, нібито готовий постачати їй безпілотники, і Північна Корея, яка, за деякими даними, готова постачати росіянам снаряди і ракети. Країна-агресор веде відповідні переговори з Китаєм, з Індією. Тож у конфлікт втягується все більше сторін. І їх вплив відчуватиметься. І про це також пишуть Залужний та Забродський ”, – звертає увагу Влад Волошин.

На його думку, поява статті саме 7 вересня напередодні чергової зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") пов’язана не лише з цим. Хоча подібні збіги навряд випадкові.

"На мій погляд, головне в тому, що вже чути голоси низки світових політиків, що війну треба швидше закачувати. Посилити тиск на Москву чи Київ. Пропонують ті чи інші способи врегулювання. Але вони багато в чому не враховують інтереси тієї чи іншої сторони. А цю статтю, впевнений, буде перекладено багатьма мовами. Світ має зрозуміти, ЩО насправді відбувається в Україні. І ЯК ми налаштовані. Це сильний політичний хід України у протистоянні з РФ та її агентами впливу ", – констатує Влад Волошин.