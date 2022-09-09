Дякую, але краще б ще більше CAESAR — Франція передає Україні нову зброю

Україна отримає нові французькі артсистеми

Як повідомляє французьке видання L`Opinion, Франція планує передати ЗСУ буксировані 155-мм гаубиці TRF1 виробництва 80-х років минулого століття. Що це за системи і чому це не найкраща допомога для ЗСУ, розбирався "Телеграф".

Технології 40-річної давності

Насамперед впадає у вічі вік артсистем – всі вони зроблені в 80-ті роки за тодішніми технологіями, і в самій Франції майже зняті з озброєння. Озброєні TRF1 лише частини французької армії в африканській країні Джібуті.

Через свою застарілість, TRF1 мають ряд мінусів у порівнянні з більш сучасними артилерійськими знаряддями, які отримують ЗСУ:

слабка маневреність — TRF1 є буксируемым, але частково саморушним знаряддям, тобто пересувається саме зі швидкістю 8 км. Або швидше, залежно від швидкості колісної вантажівки, що буксирує її. Зброя ж, встановлена на гусеничне або колісне шасі явно підвищила швидкість і маневреність;

слабкий захист — знову ж таки, не перебуваючи за нехай і не такий сильний як у танка, але все ж таки бронею скажемо гусеничного шасі, TRF1 більш схильна і чутлива до ворожого вогню у відповідь;

недостатня дальність — максимальна стрілянина з цієї зброї можлива до 30 км активно-реактивним снарядом. При тому, що більш сучасні артсистеми, які є у ЗСУ, можуть стріляти на 40 км і далі. Пояснення тому: короткий стовбур гармати – 39 калібрів. У той час як більш сучасні аналоги мають довжину 52 калібру.

По суті, TRF1 приблизно ідентична за тактико-технічними характеристиками радянським знаряддям, що знаходяться на озброєнні ЗСУ та Росії.

У цьому сенсі набагато логічніше було б надходження якісніших САУ "CAESAR", яких ЗСУ отримали у кількості понад 30 одиниць, що перевищують TRF1 за дальністю стрільби (до 47 км) та маневреності.

Тим не менш, чергова допомога від Франції дозволить збільшити кількість артсистем на передовій, адже хоча українська артилерія і перевершує російську за якісними показниками, кількісно ЗСУ продовжує відставати. Щоправда, відставання постійно надолужується завдяки поставкам нових артилерійських систем.