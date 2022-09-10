Мінус 75 окупантів, 5 танків і поромна переправа ворога: ЗСУ завдали потужного удару по загарбникам на Півдні

Путінці застосовують для атаки на українську армію не тільки ракети, а й зрадників з числа продажних "любителів російського світу"

Збройні сили України на півдні країни продовжують кришити рашистів, знищуючи живу силу ворога та ліквідуючи його військову техніку.

Про успіхи наших воїнів за останню добу розповіли у Оперативному командуванні "Південь".

"Українською авіацією завдано 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, у тому числі по районах зосередження озброєння та техніки, понтонної переправи та по мостам", — зазначають військові.

Також йдеться про те, що, за підтвердженими даними, армія путіна втратила за добу 75 солдатів; 5 танків Т-72; 2 гаубиці "Мста-Б"; 8 одиниць автобронетехніки.

"У Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львовського", — йдеться у повідомленні.

У той же час ворог не знижує напруження протистояння: на бойовому чергуванні в Чорному морі вздовж кримського узбережжя знаходиться 3 надводні носії високоточної зброї сумарним залпом 24 крилаті ракети морського базування "Калібр".

"Загроза не лише у ворожих ракетних ударах. Спецслужбами викрито агента Росії, який намагався здійснити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема, на Херсонщині. Рашистського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту, схилили 30 тис. грн. Зрадником виявився рецидивіст, неодноразово судимий за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивства", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що ЗСУ просуваються вперед під Харковом небаченими з часів Другої світової війни темпами – по 50 кілометрів на добу.